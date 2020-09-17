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Кремль прокомментировал вероятность новых ограничений по коронавирусу

Кремль прокомментировал вероятность новых ограничений по коронавирусу

17 сентября 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото: Reuters
Таких обсуждений не ведется

Оснований для каких-либо слухов о новых ограничениях по коронавирусу в настоящее время нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков передает РИА Новости.

В ходе общения с журналистами Пескова спросили, нет ли планов усилить карантинные меры в стране из-за коронавируса. Он ответил, что таких обсуждений не ведется. Песков напомнил, что во всех регионах страны заблаговременно в ходе острой фазы борьбы с COVID-19 были приняты меры по мобилизации системы здравоохранения под нужды пандемии. Эта работа осуществлялась под строгим контролем правительственного штаба, в ней еженедельно принимал лично участие президент России Владимир Путин.

- Эта работа дала свои плоды. Система здравоохранения мобилизована. Это позволяет нам гораздо более гибко относиться к росту числа инфицированных, если брать на ежедневной основе. Но оснований для каких-то слухов в настоящее время нет, - сказал Песков.

Напонмим, на 17 сентября в Коми лабораторно подтверждено 7292 (+69) случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Выздоровело 6273 (+67) человека. Умерли 93 (+1) пациента.

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