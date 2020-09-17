Назван способ выбрать «правильные» пельмени

Как выбирать пельмени, чтобы не купить продукт с начинкой из рогов и копыт вместо мяса, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских аук, врач-диетолог Елена Соломатина, передает РИА Новости.

Готовые пельмени из-за простоты приготовления и вполне приемлемой цены пользуются среди россиян большой популярностью. Выбор их в магазинах огромен, но далеко не все, что можно купить - это качественные продукты, предупреждает Елена Соломатина. Главный компонент правильных пельменей – это мясо, но иногда его в начинке бывает гораздо меньше, чем следует.

- Главное, чтобы в пельменях было мясо. Дело не в том, какое именно, а в том, чтобы оно было в принципе. В пельмени могут положить соевое мясо или мясо механической обвалки, то есть, по сути, рога и копыта. Конечно, именно рога с копытами туда не положат, но там могут быть отходы мясного производства с какими-нибудь костными кусочками, которые потом перемалывают в однородный фарш. Это все равно будет белок, но его качество не очень хорошее. Как правило, такие пельмени более дешевые и не очень хорошо усваиваются человеческим организмом, – рассказала радио Sputnik диетолог.

Покупая пельмени нужно обращать внимание не только на цену. Лучше выбирать продукты известных производителей с хорошей репутацией и, конечно, внимательно читать, что входит в их состав. Там должны быть мясо и тесто.

- Пельмени – это быстрая еда, это палочка-выручалочка. Говорить, что это диетическая и очень полезна еда не приходится, но есть и вполне съедобные пельмени. Они стоят не очень дешево, но они есть. Чтобы их найти, надо смотреть на известность производителя и состав. Состав должен быть максимально натуральный, в нем должны быть мясо и тесто. А из чего состоит тесто, все знают: мука, вода, соль. Еще добавляют перец. Это состав хороших пельменей, – объяснила Елена Соломатина в интервью радио Sputnik.

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