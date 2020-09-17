Врач рассказала, как определить опасное заболевание по запаху изо рта

По словам врачей, галитоз имеет большую диагностическую значимость, но его не всегда можно выявить из-за широкого распространения мятных леденцов, конфет и жвачек.

Причиной неприятного запаха изо рта преимущественно служат стоматологические заболевания или особенности питания. При кариесе и его осложнениях, неудовлетворительной гигиене полости, особенно при наличии брекетов или протезов, появляется гнилостный, кислый запах. Правильное лечение в этом случае назначит дантист.

Другие же оттенки, как рассказала врач-патофизиолог, иммунолог Алена Парецкая, могут свидетельствовать о более серьезных недугах.

- Специфический запах, например, ацетона, указывает на кетоацидоз, когда уровень инсулина очень низкий и организм для энергии начинает использовать жировые отложения. В ответ формируются кетоны, которые в высоких концентрациях становятся ядом. Кетоацидоз - серьезное состояние, представляющее угрозу для здоровья и жизни, - приводит слова специалиста KP.Ru.

Еще одним тревожным признаком может быть дыхание, пахнущее мочой - это один из симптомов серьезной болезни почек. Рыбный запах свидетельствует о нарушении обмена аминокислот, а печеночный запах указывает на гепатит.

Появление специфических запахов изо рта в любом случае служит поводом обратиться за медицинской помощью, резюмируют врачи, пишет «РГ».

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