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В России сократят расходы на вооружение и зарплаты чиновников

В России сократят расходы на вооружение и зарплаты чиновников

17 сентября 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива «Pro Города»
За счет этого в будущем году бюджетные ассигнования сократят на 927 миллиардов

Правительство намерено сбалансировать государственный бюджет, снизив расходы на программы вооружений и зарплаты чиновников, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов. Об этом сообщает РИА Новости.

В одобренном правительством проекте госбюджета планируется на десять процентов оптимизировать все «незащищенные» статьи бюджетных расходов. На пять процентов сократят государственные программы по вооружению. Кроме того, в 2021 году не предполагается индексировать зарплаты чиновников.

По словам Силуанова, за счет этого в будущем году бюджетные ассигнования сократят на 927 миллиардов рублей. В 2022 году эта цифра составит 970 миллиардов рублей, в 2023 году — около 900 миллиардов рублей.

Глава Минфина отметил, что оптимизация и сокращение статей расходов позволила выйти правительству на общие сбалансированные принципы бюджетной политики в 2022 году.

- Что называется, по ниточке со всех мер собирали, чтобы сбалансировать бюджет, — цитирует его РБК.

Ранее Силуанов сообщил, что дефицит бюджета планируют снизить с 4,4% ВВП в 2020 году до 2,4% в 2021 году и около одного процента ВВП в 2022 году. В 2023 году дефицит бюджета прогнозируется в 1,1% ВВП.

По оценке Минфина, в текущем году доходы составят почти 17,9 триллиона рублей, в 2021 году — 18,76 триллиона рублей. В 2022 и 2023 годах доходы прогнозируются на уровне 20,63 триллиона рублей и 22,26 триллиона рублей соответственно.

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