В Коми суд разрешил «Почте России» вскрыть неполученные посылки

Усть-Вымский районный суд рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению акционерного общества «Почта России» в лице УФПС Республики Коми филиала АО «Почта России» о вскрытии невостребованных почтовых отправлений.

Судом установлено, что Айкинский почтамт принял ряд почтовых отправлений, содержащих неполные адреса, не позволяющие направить их по назначению или возвратить отправителям. Почта не смогла доставить или вручить посылки адресатам, а также вернуть отправителям, поэтому попросила разрешить вскрытие отправлений: чтобы установить адрес или другие сведения, которые помогут либо доставить посылки, либо вернуть их отправителям.

Принимая решение, суд руководствовался положениями Федерального закона от 17 июля 1999 года № 176 «О почтовой связи», который, в частности, определяет порядок регулирования деятельности в области почтовой связи и управления этой деятельностью и регулирует правоотношения, возникающие между операторами почтовой связи и пользователями услуг почтовой связи, а также нормами Правил оказания услуг почтовой связи, которые регулируют взаимоотношения пользователей услугами почтовой связи и операторов почтовой связи общего пользования при заключении и исполнении договора об оказании услуг почтовой связи, а также устанавливают права и обязанности операторов и пользователей.

Решением суда УФПС Коми разрешено вскрытие таких почтовых отправлений с указанием конкретных штриховых почтовых идентификаторов внутреннего регистрируемого почтового отправления. Решение в законную силу не вступило.

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