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В России предложили ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники

В России предложили ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники

16 сентября 2020 Возрастное ограничение: 16+
istockphoto.com
Мера будет способствовать снижению общего числа отравлений

Член Общественной палаты и руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил ограничить продажу алкоголя в новогодние дни. Копия письма на имя главы Минздрава Михаила Мурашко есть в распоряжении RT.

В своём обращении Хамзаев отметил, что смертность из-за алкогольного отравления в новогодние дни увеличивается практически в два раза. По его мнению, решить данную проблему можно с помощью ужесточения правил продажи алкогольной продукции в новогодние дни.

- Прошу вас совместно с региональными властями рассмотреть возможность ограничить время продажи алкогольных напитков в новогодние праздники четырьмя часами в день (с 14:00 до 18:00). Подобная мера будет способствовать снижению общего числа алкогольных отравлений, летальных случаев и преступлений из-за чрезмерного потребления алкоголя в данный период, — указано в тексте обращения.

Ранее заместитель главы Минздрава Олег Салагай выступил за запрет продажи крепких спиртных напитков лицам моложе 21 года. В Госдуме также поддержали эту идею.

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Алкоголь Новый год

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