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В России предложили использовать маткапитал для ремонта жилья

В России предложили использовать маткапитал для ремонта жилья

16 сентября 2020 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Сегодня маткапитал составляет 466,6 тысяч рублей за первого ребенка, 150 тысяч - за второго

Список целей, на которые можно направить материнский капитал, предлагается расширить. ОНФ в ближайшее время обратится в правительство с инициативой о том, чтобы семьи могли тратить эти деньги на ремонт жилья. Как выяснили «Известия», идею готовы поддержать профильный комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, а также все парламентские фракции.

- У нас есть проект «Прямая линия. Продолжение». В его рамках мы возвращаемся к темам, которые звучали во время общения Владимира Путина с населением в 2019 году. Одной из них было использование материнского капитала. Мы выступаем своеобразным оператором, работаем с общественными организациями. «Союз матерей» предложил, чтобы маткапитал можно было использовать для ремонта жилья, — сообщила «Известиям» руководитель департамента приоритетных проектов и стратегических инициатив ОНФ, член Общественной палаты Юлия Зимова.

По ее словам, также именно эта мера стала самой популярной в исследовании Общественной палаты «Семейная политика: меры поддержки глазами семей». О ее востребованности сказали 46% респондентов, при этом за приобретение на деньги маткапитала автомобиля высказались 44%.

- Ремонт - для семьи это всегда серьезные расходы, особенно если ребенок только родился, а у родителей невысокие доходы. Думаю, что против этого предложения возражать не надо. Если такая инициатива будет оформлена законодательно и поступит в Госдуму, то мы бы ее поддержим, - пояснила глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

Сегодня маткапитал составляет 466,6 тыс. рублей за первого ребенка, 150 тыс. - за второго. Семьи могут потратить его в том числе на покупку квартиры, взять ипотеку или построить новое жилье. 1 марта Владимир Путин подписал закон о продлении программы как минимум до конца 2026 года с ежегодной индексацией маткапитала.

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