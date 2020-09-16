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«Пандемические» расходы в бюджете предложили покрыть повышением цен на сигареты

«Пандемические» расходы в бюджете предложили покрыть повышением цен на сигареты

16 сентября 2020 Возрастное ограничение: 12+
Фото из архива «Pro Города»
Рост акцизов на 20% приведет к подорожанию одной пачки сигарет в среднем на 20 рублей

Минфин предложил покрыть расходы бюджета из-за пандемии коронавируса 20-процентным повышением акциза на сигареты. Об этом 16 сентября сообщил РБК.

Ведомство подготовило поправки в Налоговый кодекс, согласно которым в 2021 году ставка акциза на табачную, никотиносодержащую продукцию и электронные сигареты вырастет на 20% вместо запланированных ранее 4%.

Таким образом, ставка акциза на сигареты в следующем году должна была составить вместо 1996 рублей за 1 тыс. штук 2045 рублей. Однако вырастет до 2359 рублей. Акциз на электронные сигареты и вейпы возрастет с 50 до 60 рублей за штуку.

Как объяснил представитель Минфина, внеплановое повышение акцизов должно позволить государству выполнить все свои обязательства в условиях бюджетных расходов из-за пандемии.

План Минфина уже одобрила комиссия по законопроектной деятельности, и вскоре его рассмотрит правительство. По данным РБК, с начала 2020 году акцизы на сигареты принесли в бюджет 372 млрд рублей. За год ожидается пополнение на 586,5 млрд. Эксперты полагают, что рост акцизов на 20% приведет к подорожанию пачки сигарет в среднем на 20 рублей до 140 рублей.

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