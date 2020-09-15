У сыктывкарцев на даче выросли огромные спелые груши

У сыктывкарцев спустя 8 лет на даче выросли груши. Портал PG11.ru узнал подробнее о северном чуде.

Семья Ларевых 8 лет назад посадила у себя на участке в Тыла-Ю дерево груши в качестве эксперимента. Все эти годы дерево не давало плодов. В 2019 году груши все-таки выросли, однако не пережили суровую северную погоду и погибли.

Однако в сентябре 2020 года дерево дало плоды: на нем выросли огромные наливные груши. Как отмечает семья, плоды сразу же заметили местные пчелы и начали ими лакомиться. Несколько плодов удалось спасти, сыктывкарцы заявляют, что они такие же сочные, как и южные.

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