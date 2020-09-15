Фото дня в Сыктывкаре: огни ночного города под осенним небом

Горожане радуют подписчиков завораживающими снимками
Фото дня в Сыктывкаре: огни ночного города под осенним небом15 сентября 2020
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@guselnikov_vl
@guselnikov_vl
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15 сентября 2020, 17:02
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