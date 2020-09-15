В Роспотребнадзоре рассказали, сколько заразен человек после COVID-19

Переболевший человек выделяет коронавирус до 90 дней. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

- Наши наблюдения сегодня — до 48 дней <...>, а за рубежом есть до 90 дней. Человек, у которого уже нет симптомов, у которого прекрасная кровь, все показатели, но вирус из носа он выделяет, - рассказала она на заседании президиума РАН.

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн, прокомментировал РИА Новости, что в среднем человек остается опасным две недели.

- Но исключения могут быть, исключения такого длительного выделения вируса <...>. Заразиться <...> вполне реально, — добавил он.

Эксперт также отметил, что гарантий от повторного заражения, в том числе после вакцинации, нет: прививка лишь повышает шансы избежать инфицирования.

Напомним также, первую партию вакцины от коронавируса «Спутник V» направили в регионы. В рамках пилотной поставки будут отработаны логистические цепочки доставки вакцины в субъекты Российской Федерации, распределение и организация вакцинации от COVID-19 граждан, входящих в группу повышенного риска.

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