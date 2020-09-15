Эксперт рассказал об опасности популярных грибов

Эксперт рассказал об опасности популярных грибов15 сентября 2020
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Фото из архива «Pro Города»
Дары леса могут оказать токсическое воздействие на организм человека
Дождливая осенняя погода провоцирует повышенную скорость роста грибов, но также добавляет им опасное свойство. Миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский рассказал радио Sputnik, что ни в коем случае нельзя собирать в лесу.
Повышенная скорость роста грибов в дождливую осеннюю погоду — это и плюс, и минус одновременно. С одной стороны можно насобирать большее количество, с другой стороны, грибы быстрее "взрослеют" и становятся непригодными для еды.
- Если мы собираем грибы, чтобы максимально вытащить их лекарственные свойства, то чем старше гриб, чем максимально широко раскрыта его шляпка, тем больше он накопил всего полезного. А в гастрономических целях — надо ориентироваться на полную противоположность. Чем гриб моложе, чем он меньше, крепче, чем края его шляпки плотнее прилегают к краям, тем он привлекательнее, — рассказал радио Sputnik Михаил Вишневский.
Старые грибы не только теряют гастрономическую привлекательность, но и теоретически могут оказать токсическое воздействие на организм человека. Но на практике такое вряд ли возможно.
- Чтобы гриб причинил токсический вред, он должен быть старым, быть изъеден личинками насекомых, а также тронут плесневыми и невидимыми патогенами типа одноклеточных паразитических амеб. Ни одному грибнику просто не придет в голову положить его в корзину. Природная брезгливость не позволит взять гнилой червивый гриб, — считает биолог.
Если вы случайно все-таки взяли червивый гриб, то избавление от личинок его не "спасет", говорит Михаил Вишневский.
- Потенциальную угрозу представляют не сами личинки в грибах, а их выделения. Они остаются в прогрызенных ходах внутри гриба. После там начинают селиться плесень, бактерии, одноклеточные патогенные организмы и так далее. Даже если удастся какими-то средствами выгнать самих личинок, то от выделений внутри грибов не избавиться, — уточнил биолог в интервью радио Sputnik.
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15 сентября 2020, 13:10
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