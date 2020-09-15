В России предложили установить минимальную почасовую оплату труда

При подготовке Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы планируется обсудить введение понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда, пишут «Известия» со ссылкой на текст документа, передает РИА Новости.

Как сообщили изданию в Федерации независимых профсоюзов, инициатива поступила от кабмина. В Минтруде рассказали, что ведомство готово к диалогу по этому вопросу, и подчеркнули, что новое понятие должно дополнять МРОТ и не снижать гарантии, установленные работникам. Сейчас проект соглашения находится в стадии обсуждения, его планируется подготовить до конца октября. Предполагается, что новый документ позволит определить основные направления деятельности Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, отмечается в статье.

Кстати, о зарплатах. Субъектам федерации могут запретить понижать прожиточный минимум (ПМ). Такая инициатива обсуждалась на совещании в правительстве. Ограничение будет действовать в случае, если по расчетам размер нового минимума окажется меньше, чем ставка, установленная годом ранее, пояснили они. Нововведение планируется закрепить в законопроекте об определении величины ПМ.

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