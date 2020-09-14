Сыктывкарец открыл магазин с бесплатной одеждой для нуждающихся (фото)

Молодая пара сыктывкарцев открыли магазин, в котором бесплатно раздают одежду. Журналист портала PG11.ru побывал на месте и узнал подробности.

Ранее Сергей и Анастасия помогали детям в рамках проекта «Сила Добра». Неравнодушные приносили им одежду, обувь, игрушки и все, что может пригодится детям. При том все вещи тщательно отбирались и обрабатывались - как отмечают владельцы, состояние одежды близко к новому. Теперь же и взрослые могут получить помощь:

Мы уже полтора месяца принимаем и взрослую одежду. Сейчас мы выиграли грант главы Республики Коми по созданию специального банка. Нам уже изготовили пять металлических ящиков для сбора вещей, которые установят в ближайшее время, - сообщает Сергей.

Одежду для взрослых будут выдавать многодетным и малоимущим семьям, а за детской одеждой может обратиться абсолютно любой сыктывкарец.

Всего установят пять ящиков для сбора одежды. Первый - возле Центра защиты населения в Выльгорте. Место размещения остальных пока что неизвестно, Сергей и Анастасия Слободян ждут согласия администрации города.

Некоторые люди не совсем понимают, какую одежду мы принимаем. По состоянию она почти новая, без катышек, пятен и повреждений. То есть она очень высокого качества. Поэтому зачастую многие вещи приходится отдавать обратно, - заявляет Анастасия.

Центр выдачи и приема одежды находится по адресу Октябрьский проспект, дом 3, со стороны двора. Однако работает он только по записи, оставить заявку на выдачу или сдачу одежды можно в группе «ВКонтакте».

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