Роспотребнадзор посоветовал отказаться от популярного ингредиента в еде

Норма потребления соли для человека составляет пять граммов в день, в России в среднем едят 12 граммов, чтобы снизить потребление нужно отказаться от соли во время готовки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

- Физиологической нормой для человека считается употребление пять граммов соли в день. В Европе и США средний житель потребляет около 10 граммов, в России – 12 граммов соли в день. Больным гипертонической болезнью рекомендуется потреблять не более одного грамма соли в день (если врач не предписал по-другому), - говорится в сообщении.

Чрезмерное потребление соли повышает риск сердечно-сосудистых и других неинфекционных заболеваний, таких как диабет, онкологические заболевания и хронические болезни легких, пояснили в пресс-службе.

При этом около 80% соли, которую человек потребляет ежедневно, приходится на «скрытую соль», которая есть в обработанных пищевых продуктах, таких как, например, хлеб, печенье, сухие завтраки, колбасы, чипсы, уточнили в ведомстве.

Чтобы снизить потребление соли на 20% следует отказаться от бульонных кубиков, не солить блюда во время готовки, не добавлять в еду готовые соусы, такие как кетчуп, соевый соус и французская горчица, убрать со стола солонку, но оставить перечницу, а также не покупать томатный сок в магазине, а делать его самостоятельно, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

- Существует множество альтернатив соли, которые можно ввести в свой ежедневный рацион, чтобы уменьшить ее потребление. В качестве замены соли можно использовать пряные травы, специи, лимон, сок лайма, чеснок, овощную соль и другие, - добавили в пресс-службе.

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