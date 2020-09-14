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«Бывало, что пациенты меня пугали»: интервью с психологом из Сыктывкара, которая работала с заключенными

«Бывало, что пациенты меня пугали»: интервью с психологом из Сыктывкара, которая работала с заключенными

14 сентября 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива Надежда Ясинской / Интервью с психологом из Сыктывкара, которая работала с заключенными
Специалист поделилась, что повторила бы свой профессиональный путь

В современном мире люди все чаще обращаются к психологам за помощью, ведь наконец-то тема ментальных расстройств перестала быть табу. Такая возможность есть и у заключенных. Портал PG11.ru подготовил интервью с бывшим психологом уголовно-исполнительной системы Надеждой Ясинской.

В России есть праздник «День психологической службы уголовно-исполнительной системы», который отмечается 2 сентября. Как рассказала Надежда, она служила в УИС 15 с половиной лет. На то, чтобы стать психологом, у Надежды ушло шесть лет:

- На психолога я училась четыре года, это мое второе высшее образование. Потом обучалась по более узкой специализации в профессии «Семейные системные расстановки» - это еще два года. Чтобы стать специалистом в УИС, целесообразно окончить профильный ведомственный вуз.

Со слов психолога, работа с заключенными ничем не отличается  от работы психолога с любыми другими людьми:

- Это диагностика (тестирование), составление разного рода заключений и характеристик по результатам тестов; коррекция состояний; профилактические беседы; проведение тренингов, - рассказала Надежда.

Решение уйти из этой системы за Надежду приняла сама жизнь:

- Это произошло в 2013 году. В свои 44 года я просто попала под большое плановое сокращение кадров УИС. Но уже тогда я была семейным психологом и поэтому после выхода на пенсию по выслуге лет я зарегистрировалась как ИП и стала частным психологом.

Психолог поделилась, что случалось и такое, что пациенты среди заключенных пугали ее:

- Конечно, и такое встречалось за время службы. Когда человек кого-то пугает своим поведением - то это лишь «маркер» того, что человеку плохо и что он не справляется с наплывом каких-то своих чувств или ситуаций из своего прошлого. В таком случае работать можно только исходя из общих принципов психологии, то есть с пониманием и с уважением к человеку - пациенту/клиенту/заключенному.

Но также Надежда рассказала, что, несмотря ни на что, в целом страшно не было:

- Это была всего лишь работа. Просто выполняешь то, что положено по должностной инструкции, и все. А объем работы такой, что бояться можно только его не выполнить в установленные сроки. Моя семья тоже не переживала: мой муж также был сотрудником УИС, а дети мной гордились.

Надежда рассказала о плюсах и минусах работы психологом в УИС:

- Самым классным за период моей службы было методическое обеспечение - нас учили от организации, мы ездили на курсы повышения квалификации (и это было обязательно), мы обучались друг у друга, сами приглашали специалистов учить нас. Период с 2000 по 2010 годы был особенно хорош: все лучшее, что я сейчас использую в своей работе, получено мною в период моей службы. Также классным был тот практический опыт, который я получила, работая именно «в поле», «на земле» (а не в управлении, например). Именно практика и общение с разными людьми в период службы в УИС сделали меня тем специалистом в психологии, которым я являюсь сейчас. Самым плохим было то, что мои дети выросли, как говорится, практически без меня: служба - это ненормированный рабочий день, и повседневное исполнение обязанностей психолога и руководителя отдела в своем подразделении забирали много моего времени.

Самое начало карьеры Надежды в УИС, 1998 год, первая форма

Психолог поделилась, что автоматически скучала о прежней работе первый год на пенсии:

- Скучала просто потому, что привыкла за 15 лет и хорошо, качественно умела делать то, что предписывалось психологу системы УИС. Потом это состояние естественным образом прошло. Я ведь уже через два месяца зарегистрировала ИП, арендовала помещение и продолжила работать в своей профессии, только что частным образом. Некогда было скучать!

Несмотря на все минусы службы в УИС, Надежда уверена, что скорее повторила бы сейчас этот же профессиональный путь:

- Ведь с годами «вспоминается только хорошее», - завершает свой рассказ психолог цитатой из фильма «Васаби».

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Психология Работа

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