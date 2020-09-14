Названа безопасная доза арбуза в день

Названа безопасная доза арбуза в день14 сентября 2020
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Людям с почечной недостаточность стоит ограничить употребление этой ягоды
Заведующий урологии Волгоградского областного уронефрологического центра Роман Шульгин в беседе с «Вечерним Волгоградом» рассказал, что здоровый человек может съесть от 500 граммов до одного килограмма арбуза в день. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам врача, арбуз не принесет большого вреда человеку со здоровыми почками. Однако людям с почечной недостаточность стоит ограничить употребление этой ягоды.
- Почки зачастую не способны выводить воду в достаточном количестве, в результате чего появляются гипертензия и отеки, - заявил Шульгин.
Также медик напомнил, что в арбузе содержится много простых углеводов, что влечет за собой большую нагрузку на поджелудочную железу. Кроме того, эта ягода обладает желчегонными свойствами, а повышенная секреция желчи стимулирует работу поджелудочной, заставляя ее производить большее количество пищеварительного фермента. В результате человек с хроническим воспалением может получить рецидив болезни.
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14 сентября 2020, 11:15
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