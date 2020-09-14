Названа безопасная доза арбуза в день

Заведующий урологии Волгоградского областного уронефрологического центра Роман Шульгин в беседе с «Вечерним Волгоградом» рассказал, что здоровый человек может съесть от 500 граммов до одного килограмма арбуза в день. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам врача, арбуз не принесет большого вреда человеку со здоровыми почками. Однако людям с почечной недостаточность стоит ограничить употребление этой ягоды.

- Почки зачастую не способны выводить воду в достаточном количестве, в результате чего появляются гипертензия и отеки, - заявил Шульгин.

Также медик напомнил, что в арбузе содержится много простых углеводов, что влечет за собой большую нагрузку на поджелудочную железу. Кроме того, эта ягода обладает желчегонными свойствами, а повышенная секреция желчи стимулирует работу поджелудочной, заставляя ее производить большее количество пищеварительного фермента. В результате человек с хроническим воспалением может получить рецидив болезни.