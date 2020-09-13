Фото дня от сыктывкарки: по диким тропам Коми

В Коми снова ворвались холода, но теплые дни навсегда останутся с нами в виде снимков и воспомнинаний. Вот и наша замечательная подписчица решила поделиться кадрами тайной жизни диких просторов Коми. Завораживающий мир под ногами попадает в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».

@aiada__

- Микрожизнь леса.

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