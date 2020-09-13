Фото дня от сыктывкарки: по диким тропам Коми

Эти кадры заставят вас почувствовать атмосферу леса
Фото дня от сыктывкарки: по диким тропам Коми13 сентября 2020
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@aiada__
В Коми снова ворвались холода, но теплые дни навсегда останутся с нами в виде снимков и воспомнинаний. Вот и наша замечательная подписчица решила поделиться кадрами тайной жизни диких просторов Коми. Завораживающий мир под ногами попадает в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».
@aiada__
- Микрожизнь леса.
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