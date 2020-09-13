Назван завтрак, который поможет снизить уровень холестерина в крови

чтобы заботиться о собственном здоровье, вовсе не надо себе во многом отказывать. Например, снизить уровень вредного холестерина в крови можно, всего лишь добавив один продукт в свой ежедневный рацион. А именно – каждое утро есть на завтрак кашу из овса, пишет портал «Кубанские новости».

По мнению экспертов портала MedikForum.ru, овсянка – лучший и самый полезный вариант завтрака. И все благодаря наличию в цельных зернах овса клетчатки, белка, кальция, тиамина и железа.

Благодаря этому комплексу полезных веществ в крови человека будет неуклонно снижаться уровень сахара. В частности, в этом деле поможет клетчатка: она замедляет процесс переваривания пищи. Это положительно влияет на выделение глюкозы в кровь, предотвращая слишком заметные скачки «вверх и вниз».

Кроме того, овсянка из цельных зерен способствует удалению из артерий холестериновых бляшек. Они, как известно, нарушают кровообращение и могут стать причиной сердечно-сосудистых болезней: инфарктов и инсультов.

Из положительных свойств овсяной каши также - благотворное влияние на состояние печени. Она становится более устойчива к пищевым излишествам, употребляемым человеком. В том числе – к излишне жирной пище. А это, в свою очередь, может привести к ожирению.

Как установили в ходе экспериментов и опытов ученые, овес также содержит больше цинка, чем любое другое растение, которое люди употребляют в пищу или им лечатся.

Итогом исследований ученых стало признание, что зерна овса – ценнейший источник антиоксидантов и эффективный помощник в деле профилактики многих хронических болезней.

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