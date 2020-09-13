Поисковой отряд «Лиза Алерт» Коми представил фильм о своей работе

Документальный мини-фильм начал публиковать Поисковый отряд «ЛизаАлерт» на своей странице в соцсети «Вконтакте», передает «КП Коми». Каждую неделю в Коми пропадают люди. Их разыскивают профессионалы – спасатели, полицейские, но помощь волонтеров незаменима и неизмерима.

Каждая серия «Неспокойные ночи.LizaAlert» – это один день из жизни добровольцев отряда «ЛизаАлерт». За 10-15 минут видеоролика зрителям успели показать огромное количество кадров, сделанных с беспилотников, десятки звонков на горячую линию и сотни километров.

Напомним, что недавно в столице Коми пропал Василий Алексеевич Семенов1958 года рождения. Последнее его известное местонахождение – СНТ «Огонек» в Максаковке. 4 сентября 2020 года горожанин пошел в лес за грибами и не вернулся. Его поиски до сих пор продолжаются и ведутся именно силами отрядов «ЛизаАлерт» Коми.

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