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Опасный жиросжигатель: эксперты рассказали о вреде кофе

Опасный жиросжигатель: эксперты рассказали о вреде кофе

13 сентября 2020 Возрастное ограничение: 6+
Freepik.com
Это вещество бодрит и ускоряет сокращение сердечной мышцы

Использовать кофе в качестве сжигателя жира опасно для здоровья. О последствиях такого эксперимента рассказала радио Sputnik профессор ФМБА России, диетолог Маргарита Королева.

Похудеть с помощью кофе люди пытаются из-за эффекта, который дает его главный компонент — кофеин. Это вещество бодрит и ускоряет сокращение сердечной мышцы, что требует сжигания большего количества калорий.

- Если человек настроен снизить массу тела с помощью кофе, то он убеждает себя, что кофеин ускоряет обмен веществ. Да, кофеин ускоряет обмен веществ, но происходит это за счет частоты сердечных сокращений. Что будет с сердцем, если мы будем рассчитывать на кофеин как на сжигатель жира и для этого будем использовать до восьми чашек кофе в день? Конечно, будут соответствующие проблемы с сердцем. Людям с гипертонической болезнью или с нарушением ритма сердца кофе вовсе противопоказан, — рассказала радио Sputnik Королева.

Если пить кофе в умеренных количествах, то он все-таки может помочь сбросить вес, указывает Маргарита Королева. По ее словам, главное пить черный кофе без добавок.

- Кофе не будет калорийным напитком, если мы не обогащаем его сливками или молоком. Я вообще не очень рекомендую эти продукты взрослым людям. В качестве добавки к кофе стоит использовать миндальное или кокосовое молоко, но калорийность напитка при этом несколько повышается, — уточнила диетолог.

Добавление сиропа в кофе тоже не лучший вариант для худеющего человека.

- Любой сироп — это углеводистый компонент. Он повышает энергетическую ценность продуктов. К тому же сиропы могут повышать уровень сахара в крови — соответственно, это обеспечивает дополнительный выброс инсулина, — пояснила Королева.

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Еда Здоровье

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