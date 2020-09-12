Фото дня: разрушенный временем чугунный завод в Коми

Горожане радуют подписчиков завораживающими снимками
Фото дня: разрушенный временем чугунный завод в Коми12 сентября 2020
Служба новостейВозрастное ограничение: 0+
@aiada__ / instagram.com / Фото дня в Сыктывкаре 12 сентября
Время не щадит ничего и никого. В очередной раз это доказывает снимок нашей замечательной подписчицы в рубрике «Фото дня».
- Нювчим, будто после войны разрушенный временем чугунный завод.
Если хотите, чтобы на ваш снимок обратили внимание, выкладывайте его в сети с хештегом #pg11_фотодня с коротким комментарием о своем снимке. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации.
Комментарии 0