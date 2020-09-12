Фото дня: разрушенный временем чугунный завод в Коми

Время не щадит ничего и никого. В очередной раз это доказывает снимок нашей замечательной подписчицы в рубрике «Фото дня».

- Нювчим, будто после войны разрушенный временем чугунный завод.

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