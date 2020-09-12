Осенние наряды и улыбки: шесть фото сыктывкарских красавиц из Instagram

Закончилась уже вторая неделя осени. На улице становится все холоднее и пасмурнее. Однако это не повод унывать, что и доказывают сыктывкарские красавицы. Портал PG11.ru сделал подборку снимков горожанок из Instagram.

@turmalina22

@natatalalaa

@kristina_tomsha_

@irinka__samarkina

@tikirikita

@nails_leridi

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