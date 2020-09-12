Осенние наряды и улыбки: шесть фото сыктывкарских красавиц из Instagram

Горожанки радуют подписчиков своей красотой
Осенние наряды и улыбки: шесть фото сыктывкарских красавиц из Instagram12 сентября 2020
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@tirikita / instagram.com / Подборка снимков сыктывкарских красавиц из Instagram
Закончилась уже вторая неделя осени. На улице становится все холоднее и пасмурнее. Однако это не повод унывать, что и доказывают сыктывкарские красавицы. Портал PG11.ru сделал подборку снимков горожанок из Instagram.
@turmalina22
@natatalalaa
@kristina_tomsha_
@irinka__samarkina
@tikirikita
@nails_leridi
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