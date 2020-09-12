Факты о банке: как на деньгах появился водяной знак

В этом году Банку России исполняется 160 лет, поэтому главный банк страны запустил познавательный онлайн-проект «160 фактов о Банке России». Портал PG11.ru выяснил, о чем можно узнать на сайте проекта. Каждую неделю будет выходить статья с самыми интересными фактами из истории Банка России.

Подлинность бумажных денег чаще всего определяют по наличию водяных знаков. Для этого купюру смотрят на просвет. Такому способу распознать, что она не поддельная, доверяют больше всего. По мере модернизации банкнот усложняется и их защита.

Водяной знак появился на российских бумажных купюрах в 1769 году, когда были выпущены первые ассигнации, и остается одним из наиболее известных и надежных защитных элементов банкнот. Раньше бумага с водяными знаками изготавливалась мастерами вручную. Только в 60-е годы XIX века для производства бумаги с водяными знаками начали применять специальные машины.

На фото водяные знаки на государственном кредитном билете 25 рублей образца 1892 года.

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