В России изменятся правила сдачи экзамена на водительские права

В России разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права. Они вступят в силу 1 апреля 2021 года. Об этом пишет ТАСС.

Автодром только для мотоциклистов

Новые правила исключают проведение практического экзамена на площадке для водителей легковых, грузовых автомобилей, автобусов и составов транспортных средств. При этом практический экзамен на право управления мотоциклами, мопедами, квадроциклами и трициклами сохраняется в действующем варианте - на площадках закрытых от движения иных транспортных средств и пешеходов.

В пояснительной записке указано, что это должно привести к изменениям в подходе автошкол при проведении практического обучения вождению транспортными средствами, исключению "натаскивания" на определенные виды упражнений на закрытой площадке и переориентирования подготовки кандидатов в водители к управлению транспортными средствами в реальных дорожных условиях вне зоны "заученных" учебных маршрутов. Также сокращение практических экзаменов позволит уменьшить время на получение водительских прав.

Новые упражнения

Экзамен дополнится новыми упражнениями, а несколько заданий изменят. Экзамен на право управления транспортным средством подкатегории "В1" (квадроциклы и трициклы) дополнен проверкой у кандидата в водители навыков торможения транспортного средства и остановки при движении на различных скоростях, включая экстренное торможение, а также прямолинейного движения задним ходом.

Пересмотр ошибок

Изменения коснутся и системы навыков кандидата в водители в условиях дорожного движения и ошибки с учетом степени их влияния на безопасность. Например, ошибки "не пристегнул ремень безопасности" и "использовал во время движения телефон" будут являться основанием для прекращения проведения практического экзамена.

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