Фото дня от сыктывкарца: оттенки осеннего неба над водной гладью

@serega_s93

#Природа #Коми #УстьЦильма #река #Печора #паром #лодки #рыбалка #небо #тучи #закат #sunset #sky #яркиекраски #nature #деревня #хорошийвечер #contrast #autumnmood #beautiful #погода

#непогода #осень #сентябрь #pg11_фотодня #mobilephotography #meizu

Если хотите, чтобы на ваш снимок обратили внимание, выкладывайте его в сети с хештегом #pg11_фотодня с коротким комментарием о своем снимке. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации.