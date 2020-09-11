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Стоит ли сейчас учиться на юриста: сыктывкарский эксперт рассказал о перспективах профессии

Стоит ли сейчас учиться на юриста: сыктывкарский эксперт рассказал о перспективах профессии

11 сентября 2020 Возрастное ограничение: 0+
vk.com/ Юрист Илья Раковский
Необходима выдержка и стрессоустойчивость

Юридические направления университетов остаются одними из самых востребованных, на некоторые практически нереально попасть на бюджет. Стоит ли связывать свою жизнь с юриспруденцией? Сыктывкарский юрист Илья Раковский рассказал порталу PG11.ru о перспективах работы в этой сфере.

Сыктывкарец Илья Раковский получил высшее юридическое образование в сыктывкарском филиале Современной гуманитарной академии в 2009 году. Он отмечает, что профессия юриста до сих пор остается одной из наиболее популярных и востребованных из списка всех специальностей.

Каждый самостоятельно занимается выбором своей профессии, путь у каждого свой. Если не получается поступить на бюджет, то можно обучиться на платной основе. Но самое главное, чтобы профессия юриста приносила удовольствие, радость и пользу, - заявил юрист. 

Илья отмечает, что у юридического направления очень много прикладных сфер. Получив высшее образование, открываются следующие перспективы:

  • Судебное дело: секретарь судебных заседаний; помощник судьи; прокурор; судья; судебный пристав; судебный эксперт. 
  • Сопровождение бизнеса, включая деловые отношения между странами: корпоративный юрист, начальник юридического отдела, сотрудник юридического отдела отечественной или международной организации.
  • Экспертные службы: криминалист-испытатель; криминалист-биолог; эксперт-баллистик; полиграфолог; криминалист по части лингвистической экспертизы. 
  • Финансы: банковский юрист, коллектор, адвокат по финансовым делам, антиколлектор, кредитный адвокат, медиатор. По словам Ильи Раковского, сейчас это самая востребованная сфера.
  • Уголовно-правовая сфера: криминалист, инспектор уголовного розыска, следователь, судебный пристав, полицейский. Как заявляет сыктывкарский юрист, это самый стрессовый профиль.
  • Социальная сфера: делопроизводитель, дипломат, консул, посол, социальный работник.
  • Нотариальное сопровождение: нотариус, нотариальный эксперт, помощник нотариуса.
  • Защита авторского права: патентовед, патентный поверенный, юрист по авторскому праву. Как отметил Илья Раковский, самое перспективное направление.

Самое главное - это быть усидчивым, терпеливым и спокойным. Между тем, зачастую такая работа бывает однообразной. Поэтому, чтобы не выгорать, следует найти себе хобби, - отметил Илья Раковский. 

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