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В Минтрансе рассказали, когда общественный транспорт в России станет бесплатным

В Минтрансе рассказали, когда общественный транспорт в России станет бесплатным

11 сентября 2020 Возрастное ограничение: 6+
Фото из архива «Pro Города»
Минтранс предлагает побуждать жителей ездить внутри населенных пунктов на велосипедах и самокатах

Минтранс РФ допускает, что общественный транспорт в стране будет бесплатным к 2035 году, однако это возможно только при условии платного проезда по большинству дорог на личных автомобилях. Об этом в пятницу пишет РБК со ссылкой на обновленный проект транспортной стратегии России.

Согласно предложению министерства, бесплатный проезд в общественном транспорте можно ввести только при внедрении механизма «пользователь платит» для всех категорий автомобилистов. Он предусматривает взимание платы за проезд по дорогам регионального значения с 2025 года. С 2035 года предлагается брать плату со «всех категорий пользователей дорог», но в проекте стратегии не уточняется, будет ли платным проезд на личной машине по любым дорогам.

В документе, на который ссылается издание, поясняется, что схема «пользователь платит» нужна в том числе «для стимулирования использования транспорта общего пользования и сокращения пользования личным транспортом в крупных городах». Кроме того, Минтранс предлагает побуждать жителей ездить внутри населенных пунктов на велосипедах и самокатах, а в районах массовой застройки активно развивать метро и легкий рельсовый транспорт.

Ранее министерство констатировало, что общественный транспорт пользуется меньшей популярностью у жителей России, чем личный. Как пишет РБК, проект транспортной стратегии еще проходит стадию обсуждения, финальная редакция документа будет внесена в правительство РФ в феврале 2021 года.

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Общественный транспорт

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