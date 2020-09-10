Минтруд опубликовал календарь выходных на Новый год

Минтруд опубликовал календарь выходных на Новый год10 сентября 2020
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Фото из архива "Pro Города"
Обновленный график формировался с учетом интересов организаций и разных категорий граждан
Минтруд подготовил проект постановления правительства о переносе выходных в 2021 году. Ведомство хочет установить каникулы с 1 по 10 января, а также сделать выходными четыре дня с 4 по 7 ноября, РИА Новости.
- Также предлагается перенести день отдыха с субботы, 20 февраля, на понедельник, 22 февраля, — говорится в сообщении пресс-службы.
Обновленный график формировался с учетом интересов организаций и разных категорий граждан, что позволит более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни, пояснили в министерстве.
Документ разместили на портале regulation.gov.ru для общественного обсуждения.
Если его примут, в следующем году россияне будут отдыхать:
- с 1 по 10 января;
- с 21 по 23 февраля;
- с 6 по 8 марта;
- с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая;
- с 12 по 14 июня;
- с 4 по 7 ноября.
- 31 декабря.
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