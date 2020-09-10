Минтруд опубликовал календарь выходных на Новый год

Минтруд подготовил проект постановления правительства о переносе выходных в 2021 году. Ведомство хочет установить каникулы с 1 по 10 января, а также сделать выходными четыре дня с 4 по 7 ноября, РИА Новости.

- Также предлагается перенести день отдыха с субботы, 20 февраля, на понедельник, 22 февраля, — говорится в сообщении пресс-службы.

Обновленный график формировался с учетом интересов организаций и разных категорий граждан, что позволит более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни, пояснили в министерстве.

Документ разместили на портале regulation.gov.ru для общественного обсуждения.

Если его примут, в следующем году россияне будут отдыхать:

с 1 по 10 января;

с 21 по 23 февраля;

с 6 по 8 марта;

с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая;

с 12 по 14 июня;

с 4 по 7 ноября.

31 декабря.

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