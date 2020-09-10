Фото дня в Сыктывкаре: затишье перед бурей

Заметили, какая буря обрушилась вчера на столицу Коми? Она была не долгой, но буквально замела прохожих опавшими листьями и песком. А незадолго до этого небо озарило яркое солнце, свет которого и попал в нашу рубрику «Фото дня».

@k1ller_fox

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