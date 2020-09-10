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Эксперт рассказала, как сделать вредную пищу полезной

Эксперт рассказала, как сделать вредную пищу полезной

10 сентября 2020 Возрастное ограничение: 6+
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Домашние бургеры станут не такими вредными, но сохранят вкус

Не стоит пытаться сделать абсолютно безвредный фастфуд или десерт - это может плохо сказаться на вкусе итогового блюда. Однако можно частично заменить ингредиенты, чтобы снизить калорийность лакомства, рассказала в интервью радио Sputnik кулинарный блогер Нурия Дианова, передает РИА Новости.

В погоне за пользой пищи блюда могут потерять свой вкус. Абсолютную замену вредным продуктам бывает сложно найти. Например, если попробовать сделать какое-то изделие полностью из полезной цельнозерновой муки, тесто не будет слипаться, не закрепится и будет плохо пропекаться. Но если заменить от четверти до половины ингредиентов, то можно получить полезный и вкусный аналог вредной еды, уверена Нурия Дианова.

- Например, калорийность торта «Наполеон» можно снизить за счет крема. Вместо взбитого масла использовать сметанный крем или творог с желатином. В шарлотке можно половину сахара заменить финиковой пастой или свежим бананом - он даст и сахар, и клетчатку, и калий. К пшеничной муке можно добавить отруби, тогда не потеряется вкус, но добавится польза, - рассказала радио Sputnik Нурия Дианова.

А вот домашние бургеры или, например, шаурма будут полезные, но не менее вкусные и с полной заменой ингредиентов, считает кулинарный блогер.

- Белый хлеб можно заменить на цельнозерновые булочки, внутрь добавить не майонез, а, например, йогуртовый соус, чтобы все равно было сочно. Котлету сделать самому или сделать бургер с куриной грудкой. В шаурму можно добавить больше овощей, лаваш там бездрожжевой, поэтому может подойти людям, которым нужно отказаться от дрожжевого хлеба, - рассказала Нурия Дианова радио Sputnik.

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