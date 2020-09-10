В Сыктывкаре расклейщиков агитлистовок заставят ответить перед законом

Столица Коми оказалась «завалена» агитлистовками: они появляются на столбах, домах и остановках в умопомрачительном количестве, а люди просят привлечь виновных к ответу. Что намерены делать с этим дальше, прокомментировали в администрации города.

Напомним, не так давно в редакцию портала PG11.ru сообщили о том, что одну из автобусных остановок полностью обклеили листовками:

- Обращению к мэру города Сыктывкар! Уважаемая Наталья Семëновна, здравствуйте! Поделитесь, пожалуйста, с жителями города! Почему в ходе предвыборной агитации позволяется гадить в нашем городе тоннами листовок на остановках, столбах, заборах, деревьях, в наших подъездах??? Помнится вы сами хотели бороться с убитыми остановками в нашем городе! Я так понимаю, грош - цена этому обещанию! Им все дозволено? Все обклеено листовками партии с неприкрытой наглостью! Как житель г. Сыктывкар, требую разобраться с этим, наказать нерадивых агитаторов, и убрать все последствия этой агитации! Не хочется смотреть еще долгие месяцы на эти плакаты, которые еще и обдерут! И надеюсь, что жители нашего города поддержат мою точку зрения! – сообщили сыктывкарцы.

Как передает «Комиинформ», сыктывкарцы надеются на то, что помощники кандидата исправят ситуацию. Листовками также расклеены остановочные комплексы, опоры ЛЭП, деревья. В администрации Сыктывкара сообщили, что сейчас власти совместно с полицией собирают материалы. В последующем мэрия намерена привлечь расклейщиков к ответственности.

- Доказательная база есть. Это порча имущества и нарушение правил благоустройства города. Мэрия это так не оставит, - пояснили в пресс-службе.

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Размещение агитационных материалов вне мест, предусмотренных законом, является административным нарушением. В случае обнаружения такого действия гражданам необходимо фиксировать на видео-, фотозапись могут обращаться в правоохранительные органы.