«Спасти рядового котика»: в Коми пушистого питомца с дерева сняли пожарные

«Спасти рядового котика»: в Коми пушистого питомца с дерева сняли пожарные10 сентября 2020
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"Комиинформ" / Скриншот из видео
Усатый не сопротивлялся, но когда почувствовал под собой дорогу, убежал
Ухтинский аварийно-спасательный отряд «СПАС-Коми» Комитета ГО и ЧС выезжал на спасение кота. Об этом сообщает «Комиинформ».
9 сентября во второй половине дня жители дома №1 по улице Космонавтов в поселок Ярега обратились в службу спасения. По их словам на дереве на уровне пятого этажа уже четвертый день сидит кот.
Спасатели выехали на место и с помощью лестницы сняли животное с дерева. Кот не сопротивлялся, но когда почувствовал под собой дорогу, убежал.
Ранее на такое же происшествие выезжали спасатели Сыктывкарского отряда «СПАС-Коми». Горожанка сообщила, что возле магазина по улице Водопьянова на дереве несколько дней сидит кот.
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10 сентября 2020, 13:20
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