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Карта в стоп-листе: сыктывкарку высадили из автобуса в дождь и холод

Карта в стоп-листе: сыктывкарку высадили из автобуса в дождь и холод

10 сентября 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото: Виктор Конюхов/ Как избежать попадания в стоп-лист
С собой нужно иметь запасной способ оплаты

В Сыктывкаре женщина не смогла расплатиться своей картой в автобусе и ее высадили. Как заявили сотрудники транспорта, ее карта находилась в стоп-листе. Что это такое и как избежать попадания туда? Портал PG11.ru выяснил это у перевозчика.

10 сентября в 6:40 женщина села в автобус №15 на остановке «Печорская». Она протянула карту водителю, приложила ее к валидатору. Водитель сказал ей, что карта находится в стоп-листе и высадил женщину из автобуса. Сыктывкарка рассказала, что на улице было холодно и шел дождь, поэтому этот опыт стал очень неприятным.

Пресс-служба «Комиавтотранс» заявила, что если при попытке оплатить проезд безналичным способом на дисплее валидатора высвечивается текст «карта в стоп-листе», то пассажир обязан оплатить проезд другим способом или покинуть транспортное средство.

Почему карта может оказаться в стоп-листе?

«Комиавтотранс» заявили, что их система оплаты работает на основе отложенной авторизации. Это значит, что когда пассажир прикладывает карту или гаджет к валидатору, поездка фиксируется, а деньги списываются позже. В магазинах при оплате картой терминал отправляет запрос в банк, он отвечает и происходит оплата. Это занимает от трех до десяти секунд.

На транспорте пассажир получает чек-билет сразу, без обращения валидатора в банк. В противном случае процесс выдачи билетов был бы крайне растянут.

Именно в момент списания средств может произойти следующее: на карте будет недостаточно денег или какие-то другие технические проблемы. В итоге сумма за поездку будет не списана. И например, если человек поехал на автобусе утром и оплатил поездку, однако сумма не списалась, то когда он поедет обратно вечером, валидатор выдаст сообщение «карта в стоп-листе».

Что делать, если ваша карта попала в стоп-лист?

Сотрудник «Комиавтотранс» заявил, что для просмотра истории поездок и платежей нужно перейти в «личный кабинет пассажира». Там есть возможность погасить задолженность и таким образом вывести карту из стоп-листа.

Для входа в Личный кабинет требуется ввести только данные номера карты и временный код с картинки на экране. Никогда не требуется вводить срок действия карты, код с обратной стороны карты (CVV2/CVC2) или ПИН-код.

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Общественный транспорт

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