Генетическое расщепление: на даче сыктывкарки кабачок мутировал в нечто

Сыктывкарка обнаружила у себя на даче необычные кабачки, которые не похожи ни на одно растение. Она обратилась в Министерство сельского хозяйства за разъяснениями. Портал PG11.ru узнал подробности.

В нашу редакцию обратилась сыктывкарка Татьяна Литвинова, которая обнаружила у себя на огороде необычную находку - очень странный кабачок. Она уже много лет занимается их выращиванием, однако такого она еще не видела.

Я выращивала сорт цукини «Скворушка». Потом я увидела, что он начал расти очень необычно. Я сама решила, что это мутация, так как ствол кабачка расширился до 30 сантиметров. На основании стали расти листья и цветы, а потом появились плоды, - заявляет сыктывкарка.

Татьяна обратилась за разъяснениями в Министерство сельского хозяйства. Те в свою очередь связались со службой защиты растений. В итоге они пришли к единому мнению - произошло генетическое расщепление.

Мне объяснили, что такие семена закупались в Китае, Индонезии и других странах. А уже у нас их раскладывают в красивые пакетики с гарантией качества. Правда, как я поняла, это самое качество никто не проверял, - сетует женщина.

Минсельхоз также рассказал Татьяне что к ним обращались жители с подобной проблемой. Такая же мутация произошла и с огурцами на некоторых грядках.

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