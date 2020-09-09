В России могут исчезнуть аптеки в жилых домах

Новые санитарные правила и нормы (СанПиНы), разработанные Роспотребнадзором, могут привести к массовому закрытию аптек в жилых домах по всей России. Об этом пишут «Известия», располагающие отзывом Минэкономразвития на соответствующую инициативу службы, передает Lenta.ru.

Роспотребнадзор задумал ввести особое требование для аптечных организаций, в которые товар доставляется грузовым транспортом. По мнению службы, такие точки должны быть оборудованы специальной площадкой с козырьком и навесом. Но по закону размещать такую площадку под окнами квартир запрещено.

Из-за этого Минэкономразвития сочло нововведение избыточным. В министерстве отметили, что в случае вступления в силу новых СанПиНов, возможно, придется закрыть уже функционирующие аптеки в жилых домах — большинство из них используют грузовую доставку. Это в свою очередь спровоцирует рост цен на лекарства.

- То есть если такая площадка и есть, то ей нельзя воспользоваться в случае размещения аптечной организации в помещении жилого дома. А если ее нет, это нарушение требования проекта санитарных правил, — указывается в отзыве Минэкономразвития.

Напомним также, недавно в столице Коми изменились правила выгула собак. Согласно изменениям в правила благоустройства города, утверждённых сегодня Советом города, выгул собак не допускается на территории детских площадок, дошкольных учреждений и школ. Подробнее об этом читайте по ССЫЛКЕ.

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