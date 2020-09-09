Россияне назвали зарплату, ради которой откажутся от выходных

Россияне готовы отказаться от отпусков и выходных, если их ежемесячная зарплата составит около 64 миллионов рублей. В опросе приняли участие 3,5 тысячи человек, пишут «Известия».

Результаты исследования показали, что жители страны очень ценят свое свободное время. При этом мужчины были готовы отказаться от отдыха за 35 миллионов рублей, а женщины – за 89 миллионов.

Кстати, о зарплатах. Субъектам федерации могут запретить понижать прожиточный минимум (ПМ). Такая инициатива обсуждалась на совещании в правительстве. Ограничение будет действовать в случае, если по расчетам размер нового минимума окажется меньше, чем ставка, установленная годом ранее, пояснили они. Нововведение планируется закрепить в законопроекте об определении величины ПМ.

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