Кардиологи рассказали о кожном симптоме сердечного приступа

Надвигающийся сердечный приступ обычно связан с затрудненным дыханием, болью в груди и сильным чувством тревоги. Помимо этого об опасном состоянии может сигнализировать появление на коже так называемых узелков Ослера - красноватых уплотнений в подкожной клетчатке или кожных покровах, пишет «РГ».

Об опасности образований размером с горошину, которые чаще всего располагаются на ладонях и пальцах, предупредили зарубежные кардиологи. Появление узлов представляет собой не самостоятельное заболевание, а симптом затяжного инфекционного эндокардита. Последний, как пояснили специалисты Центра дерматологии и рака кожи Флориды, повышает риск развития опасных состояний, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Специалисты отметили, что зачастую проблемы с сердцем, о которых свидетельствует появление узелков Ослера, диагностируются на приеме у дерматолога.

- Болезненные образования являются редким, но доказанным признаком инфекционного эндокардита, лечение которого помогает избавится и от тревожного симптома, - констатировали медики.

Отмечается, что узелки Ослера могут быть также вызваны аллергической или иммунологической реакцией. Специалисты напомнили, что лучшая профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и сердечного приступа - правильное и сбалансированное питание.

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