Кардиологи рассказали о кожном симптоме сердечного приступа

Кардиологи рассказали о кожном симптоме сердечного приступа09 сентября 2020
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Иногда проблемы с сердцем диагностируются на приеме у дерматолога
Надвигающийся сердечный приступ обычно связан с затрудненным дыханием, болью в груди и сильным чувством тревоги. Помимо этого об опасном состоянии может сигнализировать появление на коже так называемых узелков Ослера - красноватых уплотнений в подкожной клетчатке или кожных покровах, пишет «РГ».
Об опасности образований размером с горошину, которые чаще всего располагаются на ладонях и пальцах, предупредили зарубежные кардиологи. Появление узлов представляет собой не самостоятельное заболевание, а симптом затяжного инфекционного эндокардита. Последний, как пояснили специалисты Центра дерматологии и рака кожи Флориды, повышает риск развития опасных состояний, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Специалисты отметили, что зачастую проблемы с сердцем, о которых свидетельствует появление узелков Ослера, диагностируются на приеме у дерматолога.
- Болезненные образования являются редким, но доказанным признаком инфекционного эндокардита, лечение которого помогает избавится и от тревожного симптома, - констатировали медики.
Отмечается, что узелки Ослера могут быть также вызваны аллергической или иммунологической реакцией. Специалисты напомнили, что лучшая профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и сердечного приступа - правильное и сбалансированное питание.
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