Коронавирусная Турция: сыктывкарка рассказала, стоит ли сейчас там отдыхать

После поездки в Турцию в сентябре 12 россиян заразились коронавирусом, двое из них госпитализированы, остальные сидят на изоляции в отеле. Об этом сообщает «РБК». Многим сейчас страшно выезжать куда-то в отпуск из-за сложной эпидемиологической обстановки. Сыктывкарка Ирина Сыщук рассказала порталу PG11.ru, как сейчас обстоят дела в Турции.

Перелет

Ирина полетела в Турцию из Сыктывкара в середине августа. Она отметила, что сейчас прямых рейсов из столицы Коми нет - только транзитом через Москву. Однако девушка также заявила, что несмотря на большое количество перелетов, цена тура осталась такой же, как и в прошлом году.

Цена десятидневного отпуска в четырехзвездочном отеле - 85 тысяч рублей на двоих. Это до сих пор намного дешевле, чем отпуск в России. Если лететь куда-то, то точно не на наш юг. К тому же заразиться коронавирусом у нас вероятность намного больше - вы только посмотрите, сколько там народу в два часа ночи. Прямо как у нас в День города на площади, - заявляет Ирина Сыщук.

Девушка отметила, что в сыктывкарском аэропорту все «плюют» на правила безопасности: либо вовсе не надевают маски, либо стягивают их. Также в сыктывкарском аэропорту случилась неприятная ситуация, которая возмутила Ирину:

Сотрудник аэропорта запретил мне взять с собой небольшой рюкзак, который подходил под ручную кладь. Он заявил, что это не разрешено, дабы уменьшить количество контактов между пассажирами. При том вообще непонятно, какие проблемы сможет создать маленький рюкзак. Он заставил меня вытащить все вещи и переложить их в пакет, но потом и это его не устроило. Я что, должна все в руках нести? В рюкзаке были очки, планшет, телефон и прочее. Плюс вещи для ребенка, - отметила сыктывкарка.

Ситуация урегулировалась, и сотрудник аэропорта разрешил Ирине взять с собой рюкзак. При этом девушка отметила, что в самолете были люди с гораздо большими походными походными рюкзаками. В дальнейшем пути следования подобных проблем больше не возникало.

Немногим лучше ситуация обстоит в московском аэропорту.

Температуру измеряют, но на расстоянии 2-х метров от тебя. Что они там могут понять? Персонал спокойно реагирует на отсутствие масок. Они, конечно, просят их надевать, однако никак это не контролируют. Также в самом самолете никто не настаивал, чтобы у тебя на лице была маска. Все сидели как попало, - заявляет сыктывкарка.

Что в турецких аэропортах?

Как рассказала Ирина Сыщук, в турецких аэропортах ситуация совсем другая. Сотрудники контролируют людей, все ходят в масках, перчатках и защитных экранах. На входе стоят специальные камеры, которые измеряют температуру людей, а при выявлении симптомов коронавируса сотрудники аэропорта моментально изолируют больного.

Сотрудники турецких аэропортов следят за соблюдением дистанции между людьми. Некоторых они буквально за руку отводят друг от друга, даже несмотря на то, что это может быть семья или просто близкие люди. Соблюдение масочного режима строго обязательно для всех.

То же самое действует и для всего общественного транспорта в Турции. Ирина заявляет, что водитель может просто не пустить в автобус без маски. Сотрудники полиции постоянно проверяют общественный транспорт и облагают как водителей, так и пассажиров огромными штрафами, если те не соблюдают масочный режим.

Как работают турецкие отели в период пандемии коронавируса?

Турецкий парк развлечений

В самом отеле все абсолютно спокойно, как будто никто и не болеет вовсе. Люди толпятся, никто практически не соблюдает мер противодействия коронавирусу. Единственное изменение, которое явно заметно - это шведский стол, сейчас он работает по-другому. Сотрудники отеля стоят за защитным экраном и сами накладывают еду. Многих это расстраивает, так как наши люди привыкли брать себе огромные порции, однако лично меня это не особо волновало, - заявила Ирина.

Также девушка отметила, что возникает проблема с отсутствием отзывов на отели. Сейчас покупка тура это просто «кот в мешке». До приезда в отель ты не узнаешь, какое там качество еды, сервиса и других услуг.

По словам Ирины, с экскурсиями в Турции сейчас проблема. Из-за ограничительных мер некоторые их элементы отменяют, однако берут полную стоимость, как будто все услуги были оказаны.

Сыктывкарка отметила, что в Турции есть условия для содержания коронавирусных больных в отелях. Если на въезде в страну у вас обнаружили коронавирус, то вас отправляют в госпиталь. Оттуда, если у вас несерьезная степень болезни, вас могут отправить в специальный отель, который сертифицирован для содержания коронавирусных больных.

Люди просто сидят на изоляции в своем номере. Каждые пять дней делаются анализы и если все хорошо - вас отпускают. Если нет, то вы продолжаете так сидеть, пока не выздоровеете, - заметила Ирина.

Ирина Сыщук отметила, что перед поездкой следует взять «страховку от невыезда». Она гарантирует, что если по независящим от вас причинам вы не можете вылететь из страны, то все затраты туриста покрываются. Стоит такая страховка примерно 2000 рублей.

Что нужно сделать, когда вы вернулись?

По приезде обратно в Россию по закону необходимо в течение трех днех сдать анализ на коронавирус. Для этого необходимо предварительно записаться, по приезде сдать мазок и загрузить результаты на портал Госуслуг. В противном случае вам грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей. Сам анализ в сыктывкарских клиниках стоит примерно 1400 рублей. Бесплатно его можно сдать только при наличии симптомов коронавируса.

Ирина отметила, что эта процедура крайне неприятная.

Ранее были слухи о том, что за несвоевременную публикацию результатов анализов на сайте Госуслуг грозят огромные штрафы. В связи с этим у людей возник вопрос: что если анализ не успеют сделать за три дня?

На это в управлении Роспотребнадзора заявили, что необязательно отгружать результаты теста на портал Госуслуг сразу. Самое главное - в течение трех дней сдать анализ.

Так стоит ли ехать в Турцию сейчас?

Определенно стоит. Наши моря в водорослях и медузах, черешня по 350 рублей за килограмм, очень много народу, цены огромные, а сервиса никакого. В это же время в Турции комфорт, сервис на высоком уровне и столпотворений нет. И цены ниже, чем в России, как минимум на 15 процентов, - заключает Ирина Сыщук.

Мы спросили у сыктывкарцев, какой курорт по их мнению лучший:

Большинство заявили, по полетели бы за границу и только 21 процент заявили, что с удовольствием отдохнули бы в Турции.

Дороже ли съездить в Турцию чем на отпуск в России?

Портал PG11.ru сделал для вас подборку цен на отпуск в Турции и в России:

Билеты на самолет:

Сыктывкар - Анталия ( с пересадкой в Москве) - Сыктывкар - 24 000 рублей.

Сыктывкар - Анапа - Сыктывкар - 11 400 рублей.

*информация с сайта по покупке авиабилетов

Проживание в отеле:

Турция, номер на двоих в четырехзвездочном отеле - 3920 рублей за ночь.

за ночь. Анапа, номер на двоих в четырехзвездочном отеле - 2500 рублей за ночь.

*информация с сайта по букингу отелей

Итого:

Двухнедельный отдых на двоих в Турции обойдется вам приблизительно в 74 960 рублей .

. Двухнедельный отдых на двоих в России обойдется вам приблизительно в 43 900 рублей.

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