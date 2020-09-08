На Шиесе снова будут останавливаться поезда

Открытие станции «Шиес» Северной железной дороги - филиала ОАО «РЖД» в Архангельской области, вблизи которой планировалось построить экотехнопарк, состоится 21 сентября, сообщил врио губернатора региона Александр Цыбульский, пишет «Интерфакс».

- Станцию на Шиесе откроют ровно через 14 дней. Соответствующий документ уже подписан руководством Росжелдора - приказ 360 от 7 августа. Благодарен министру транспорта РФ Евгению Дитриху за максимально оперативное решение вопроса, о котором договаривались с жителями Ленского района на недавней встрече, - написал Цыбульский на своей странице в соцсети в понедельник.

В приказе Федерального агентства железнодорожного транспорта, который также опубликовал врио губернатора, отмечается, что станция открывается «для выполнения пассажирских операций по знаку «Б» (продажа билетов на все пассажирские поезда)».

Ранее Цыбульский сообщал о намерении провести переговоры с РЖД по восстановлению остановки на станции «Шиес» при движении поездов по маршруту Воркута - Москва. Территории в районе станции присвоят категорию земли населенных пунктов.

Также Цыбульский по итогам поездки на Шиес сообщал, что рекультивация территории ведется крайне низко, и не исключил возможность судебных разбирательств с ответственной компанией и штрафов. Он отмечал, что у компании есть время до конца года, чтобы выполнить этап технической рекультивации земли.

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