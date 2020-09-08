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Общение и яркие эмоции: психолог из Сыктывкара рассказала, как взрослым людям заводить друзей

Общение и яркие эмоции: психолог из Сыктывкара рассказала, как взрослым людям заводить друзей

08 сентября 2020 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com / Психолог из Сыктывкара рассказала, как взрослым людям заводить друзей
По мнению специалиста, это вполне возможно

Одной из самых трудных вещей в пору вынужденной самоизоляции была невозможность пообщаться с друзьями, кроме как онлайн. Сейчас такой проблемы нет, но как быть тем, кто потерял всех друзей, но так и не смог обрести новых? Сыктывкарский психолог Ольга Зезегова рассказала порталу PG11.ru, как заводить друзей, если человек уже взрослый.

В детстве найти друга было для каждого плевым делом. Все получалось как-то само собой, достаточно было учиться в одном классе или жить на одной улице. Но проходит время, люди вырастают, обзаводятся семьями, разными взглядами на жизнь и вуаля - дружбы как не бывало. Что же делать? Психолог Ольга Зезегова уверена, что заводить новые знакомства, а главное дружбу, определенно стоит в любом возрасте.

Психолог советует для начала вспомнить о старых друзьях. Да, возможно, они погрязли когда-то в своих делах, семейных отношениях, и забыли о дружбе. Но, быть может, сейчас вы нужны им даже больше, чем они - вам?

- Дружба для людей выполняет различные функции. От простого «выговориться», до полной эмоциональной близости.

Также специалист уверена, что самое простое - это исходить из своих интересов.

- Нужно сделать общение некоей самоцелью, найти время и начать посещать места, которые соответствуют вашим интересам. Необходимо взглянуть на свою жизнь более широко. Например, выгуливая собаку, общаться с другими владельцами питомцев; вместо рисования/готовки/фитнеса и прочих увлечений дома делать это на мастер-классах, групповых занятиях. Не стоит скупиться на подобные мероприятия, даже несмотря на то, что «лишних» денег не бывает.

Ольга советует не забывать и об интернет-знакомствах:

- В век социальных сетей и их не стоит исключать из процесса формирования новых душевных связей. Разве что в них сближение, возможно, будет более долгим. И важно знакомиться постепенно, при этом сокращая дистанцию и уже потом выходить в оффлайн. Не забывайте также, что в любом общении важно быть открытым, не замыкаться - это привлекает людей.

Но самый главный секрет новых и имеющихся отношений как дружеских, так и романтических, по мнению психолога - это эмоции и общие яркие впечатления:

- Постоянное общение в социальной сети, посещение одних и тех же занятий, прогулки - все это постепенно превращается в рутину. И общение может истощиться. Поэтому следует иногда устраивать так называемые «адреналиновые свидания». Это такое времяпровождение, когда люди переживают совместные глубокие эмоции, которые формируют привязанность друг к другу. Это может быть квест-комната, поход, веревочный парк, катание на квадроциклах, картингах, просто что-то новое для каждого. Самое важное в этом процессе - совместные переживания.

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А вам приходилось заводить друзей, уже будучи взрослыми? Расскажите, как вам это удалось?

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Психология

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