Названа дата индексации зарплат бюджетников

Зарплаты сотрудников бюджетных организаций в России проиндексируют на 3% с 1 октября, сообщают «Известия».

Соответствующее распоряжение, подписанное главой правительства страны Михаилом Мишустиным, опубликовано 7 сентября на официальном портале нормативно-правовых актов.

- Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, - говорится в документе.

Индексация также затронет работников федеральных госорганов и гражданских служащих военных частей.

Напомним также, субъектам федерации могут запретить понижать прожиточный минимум (ПМ). Такая инициатива обсуждалась на совещании в правительстве. Ограничение будет действовать в случае, если по расчетам размер нового минимума окажется меньше, чем ставка, установленная годом ранее, пояснили они. Нововведение планируется закрепить в законопроекте об определении величины ПМ.

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