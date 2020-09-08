Техосмотр-2020: что изменилось в процедуре и сколько это стоит в Сыктывкаре

С октября при оформлении полиса ОСАГО снова начнут требовать диагностическую карту, которую выдают на пунктах техосмотра. При ее отсутствии, страховая компания может отказать в выплатах. Портал PG11.ru узнал, какие изменения появились в прохождении техосмотра, и сколько он стоит в Сыктывкаре.

Когда и кому нужно проходить техосмотр автомобиля?

Ранее нужно было проходить технический осмотр через три года после покупки нового автомобиля. Сейчас это правило изменилось, и эту процедуру нужно проходить только через четыре года после приобретения. Об этом сообщает «РБК»

Машины возрастом от четырех до десяти лет должны проходить осмотр раз в два года, более старые - каждый год. Это также касается мотоциклов, прицепов, полуприцепов и грузовиков массой до 3,5 тонны.

Правила не изменились для машин такси - они должны проходить ТО ежегодно. Если автомобилю исполнилось пять лет, то раз в полгода. Те же правила работают для автобусов, тяжелых грузовиков и учебных автомобилей.

Обязательная фотофиксация

Записывать технический осмотр автомобиля на камеры будут только с 1 марта 2021 года, когда систему отработают, а посты осмотра будут сертифицированы. Пока что прохождение осмотра без заезда на пункт контроля остается возможным.

Следующей весной на всех пунктах осмотра поставят камеры, которые будут снимать автомобиль при заезде и выезде с сервиса, а также фиксировать местоположение автомобиля. Это сделано для того, чтобы точно определить, где и когда были сделаны снимки.

Снимать VIN-номер не будут, так как это трудновыполнимо.

Что нужно сделать перед техосмотром?

Перед прохождением процедуры техосмотра необходимо привести автомобиль в порядок:

В первую очередь необходимо проверить все световые приборы вплоть до подсветки номерного знака и фонаря заднего хода на исправность. Настроить свет лучше заранее, и лучше всего это сделать в сервисе со специальным прибором.

Демонтировать любые элементы нештатного тюнинга

Вымыть машину. Это не входит в обязанности водителя, однако грязную машину с нечитаемыми номерами и заляпанной светотехникой осматривать точно не станут.

Из документов нужно иметь с собой только свидетельство о регистрации и документ, удостоверяющий личность. Не обязательно иметь даже паспорт, достаточно будет только водительских прав.

В случае, если на осмотр приехал не собственник, тогда у водителя должна быть доверенность. При этом она может быть даже написанная от руки.

В машине должен быть стандартный набор автомобилиста: аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки.

Что может помешать пройти техосмотр?

Перечень неисправностей, которые запрещают эксплуатацию автомобиля, не изменился:

Нештатная оптика;

Заедающий стеклоочиститель;

Неисправные тормоза;

Трещина на лобовом стекле;

Тонировка;

Люфт руля;

Изношенные или несезонные шины;

Снятый нейтрализатор.

Сколько стоит техосмотр в Сыктывкаре?

Средние расценки на технический осмотр в Сыктывкаре:

Мотоциклы - 208 рублей ;

; Легковые автомобили - 672 рубля ;

; Грузовые автомобили до 3,5 тонн - 717 рублей ;

; Грузовые автомобили до 12 тонн - 1309 рублей ;

; Грузовые автомобили свыше 12 тонн - 1413 рублей ;

; Прицепы до 3,5 тонн - 520 рублей ;

; Прицепы свыше 3,5 тонн - 915 рублей.

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