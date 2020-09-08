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Техосмотр-2020: что изменилось в процедуре и сколько это стоит в Сыктывкаре

Техосмотр-2020: что изменилось в процедуре и сколько это стоит в Сыктывкаре

08 сентября 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото: Depositphotos
Фотофиксацию пока что не требуют

С октября при оформлении полиса ОСАГО снова начнут требовать диагностическую карту, которую выдают на пунктах техосмотра. При ее отсутствии, страховая компания может отказать в выплатах. Портал PG11.ru узнал, какие изменения появились в прохождении техосмотра, и сколько он стоит в Сыктывкаре.

Когда и кому нужно проходить техосмотр автомобиля?

Ранее нужно было проходить технический осмотр через три года после покупки нового автомобиля. Сейчас это правило изменилось, и эту процедуру нужно проходить только через четыре года после приобретения. Об этом сообщает «РБК»

Машины возрастом от четырех до десяти лет должны проходить осмотр раз в два года, более старые - каждый год. Это также касается мотоциклов, прицепов, полуприцепов и грузовиков массой до 3,5 тонны.

Правила не изменились для машин такси - они должны проходить ТО ежегодно. Если автомобилю исполнилось пять лет, то раз в полгода. Те же правила работают для автобусов, тяжелых грузовиков и учебных автомобилей.

Обязательная фотофиксация

Записывать технический осмотр автомобиля на камеры будут только с 1 марта 2021 года, когда систему отработают, а посты осмотра будут сертифицированы. Пока что прохождение осмотра без заезда на пункт контроля остается возможным.

Следующей весной на всех пунктах осмотра поставят камеры, которые будут снимать автомобиль при заезде и выезде с сервиса, а также фиксировать местоположение автомобиля. Это сделано для того, чтобы точно определить, где и когда были сделаны снимки. 

Снимать VIN-номер не будут, так как это трудновыполнимо.

Что нужно сделать перед техосмотром?

Перед прохождением процедуры техосмотра необходимо привести автомобиль в порядок:

  • В первую очередь необходимо проверить все световые приборы вплоть до подсветки номерного знака и фонаря заднего хода на исправность. Настроить свет лучше заранее, и лучше всего это сделать в сервисе со специальным прибором. 
  • Демонтировать любые элементы нештатного тюнинга
  • Вымыть машину. Это не входит в обязанности водителя, однако грязную машину с нечитаемыми номерами и заляпанной светотехникой осматривать точно не станут. 

Из документов нужно иметь с собой только свидетельство о регистрации и документ, удостоверяющий личность. Не обязательно иметь даже паспорт, достаточно будет только водительских прав.

В случае, если на осмотр приехал не собственник, тогда у водителя должна быть доверенность. При этом она может быть даже написанная от руки.  

В машине должен быть стандартный набор автомобилиста: аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки. 

Что может помешать пройти техосмотр?

Перечень неисправностей, которые запрещают эксплуатацию автомобиля, не изменился:

  • Нештатная оптика; 
  • Заедающий стеклоочиститель; 
  • Неисправные тормоза; 
  • Трещина на лобовом стекле; 
  • Тонировка;
  • Люфт руля; 
  • Изношенные или несезонные шины;
  • Снятый нейтрализатор.

Сколько стоит техосмотр в Сыктывкаре?

Средние расценки на технический осмотр в Сыктывкаре:

  • Мотоциклы - 208 рублей;
  • Легковые автомобили - 672 рубля;
  • Грузовые автомобили до 3,5 тонн - 717 рублей;
  • Грузовые автомобили до 12 тонн - 1309 рублей;
  • Грузовые автомобили свыше 12 тонн - 1413 рублей;
  • Прицепы до 3,5 тонн - 520 рублей;
  • Прицепы свыше 3,5 тонн - 915 рублей.

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