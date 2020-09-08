В России вырастут цены на подсолнечное масло и семечки

Грозящий России серьезный неурожай подсолнечника может вызвать быстрый рост цен на сделанную на его основе продукцию. Об этом говорится в отчете центра «Совэкон», передает РИА Новости.

По данным аналитиков, в этом году ожидается урожай в 11,8 миллиона тонн маслосемян, что на 23 процента ниже прошлогоднего показателя. Такая ситуация, как считают эксперты, вызвана засушливыми весной и летом.

Этот урожай станет самым низким с 2017 года, когда собрали 10,5 тонны маслосемян. Аналитики прогнозируют сокращение сбора на юге России и на Северном Кавказе до 3,3 миллиона тонн, что на треть ниже объемов прошлого года. Падение ожидается и в других регионах. Эксперты «Совэкона» считают, что в ближайшее время цены «начнут расти взрывными темпами».

По итогам прошлой недели средняя стоимость подсолнечника составила 22,5 тысячи рублей за тонну. Аналитики предполагают, что в перспективе она может вырасти как минимум на 20 процентов.

Ранее Минэкономразвития предложило установить на февраль-август 2021 года пошлину на экспорт семян подсолнечника из России на уровне 20 процентов от таможенной стоимости, но не менее 80 евро за тонну. Сейчас ставка составляет 6,5 процента, но не менее 9,75 евро за тонну.

По оценке ведомства, при реализации инициативы мощности по переработке семян подсолнечника в России получится увеличить до 22,7 миллиона тонн к 2024 году. МЭР указывает, что установление новой ставки экспортной пошлины признала целесообразным подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правкомиссии по экономическому развитию и интеграции.

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