Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Полезный справочник Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы В помошь родителям Республика красивых людей Рейтинг фитнес-клубов Рейтинг автосервисов
Главная
Новости
В России вырастут цены на подсолнечное масло и семечки

В России вырастут цены на подсолнечное масло и семечки

08 сентября 2020 Возрастное ограничение: 6+
Freepik.com
Аналитики прогнозируют сокращение сбора на юге и Северном Кавказе

Грозящий России серьезный неурожай подсолнечника может вызвать быстрый рост цен на сделанную на его основе продукцию. Об этом говорится в отчете центра «Совэкон», передает РИА Новости.

По данным аналитиков, в этом году ожидается урожай в 11,8 миллиона тонн маслосемян, что на 23 процента ниже прошлогоднего показателя. Такая ситуация, как считают эксперты, вызвана засушливыми весной и летом.

Этот урожай станет самым низким с 2017 года, когда собрали 10,5 тонны маслосемян. Аналитики прогнозируют сокращение сбора на юге России и на Северном Кавказе до 3,3 миллиона тонн, что на треть ниже объемов прошлого года. Падение ожидается и в других регионах. Эксперты «Совэкона» считают, что в ближайшее время цены «начнут расти взрывными темпами».

По итогам прошлой недели средняя стоимость подсолнечника составила 22,5 тысячи рублей за тонну. Аналитики предполагают, что в перспективе она может вырасти как минимум на 20 процентов.

Ранее Минэкономразвития предложило установить на февраль-август 2021 года пошлину на экспорт семян подсолнечника из России на уровне 20 процентов от таможенной стоимости, но не менее 80 евро за тонну. Сейчас ставка составляет 6,5 процента, но не менее 9,75 евро за тонну.

По оценке ведомства, при реализации инициативы мощности по переработке семян подсолнечника в России получится увеличить до 22,7 миллиона тонн к 2024 году. МЭР указывает, что установление новой ставки экспортной пошлины признала целесообразным подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правкомиссии по экономическому развитию и интеграции.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

КОММЕНТИРОВАТЬ
Еда

Читайте также: Названы десять продуктов для здоровой работы сердца

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Новость дня

Сыктывкарец, который за сутки спас четырех человек, получил 100 тысяч рублей Посмотреть все

Редакция рекомендует

вчера
Назван лучший природный детокс Читать
06 сентября
Как заставить управляющую компанию отремонтировать подъезд: советы сыктывкарского юриста Читать
05 сентября
День благотворительности: какие организации в Сыктывкаре безвозмездно помогают животным и людям Читать
Посмотреть все
28 августа Сломались петли на шкафах?
28 августа Выгодные условия на покупку автомобилей ŠKODA в августе
28 августа Арбузы vs Дыни: СберМаркет проанализировал покупки сыктывкарцев
08 июля Как создать онлайн-магазин за три дня?
Загрузка...

Новости России и мира

сегодня
В России вырастут цены на подсолнечное масло и семечки
26 августа
В России нашли невероятно щекастого кота (фото)
28 июля
Еще одну выплату в 10 тысяч рублей семьям с детьми оценили в Госдуме
24 июля
В России с 1 августа возобновится международное авиасообщение
24 июля
Выборы в сентябре продлятся три дня
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru