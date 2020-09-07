Фото дня в Сыктывкаре: костер сентябрьского заката

@olezhiq_q

- Пока на севере теплые деньки и вовсю идёт бабье лето, можно ещё наблюдать вот такие красивые закаты. #природавокругнас #природароссии #природасевера #закатыроссии #типичныйсыктывкар #pg11_фотодня #photorussia

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