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Фото дня в Сыктывкаре: костер сентябрьского заката

Фото дня в Сыктывкаре: костер сентябрьского заката

07 сентября 2020 Возрастное ограничение: 0+
@olezhiq_q
Горожане делятся с подписчиками восхитительными снимками

@olezhiq_q

- Пока на севере теплые деньки и вовсю идёт бабье лето, можно ещё наблюдать вот такие красивые закаты. #природавокругнас #природароссии #природасевера #закатыроссии #типичныйсыктывкар #pg11_фотодня #photorussia

Если хотите, чтобы на ваш снимок обратили внимание, выкладывайте его в сети с хештегом #pg11_фотодня с коротким комментарием о своем снимке. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации.

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Фото дня

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