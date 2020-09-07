Пиццамейкер и преподаватель английского: топ 5 вакансий для сыктывкарских студентов

Как известно, очень тяжело прожить только на университетскую стипендию. Портал PG11.ru собрал 5 актуальных вакакнсий для студентов.

Пиццамейкер/кассир-менеджер

В известный ресторан общественного питания требуется пиццамейкер и кассир-менеджер без опыта работы. Работадатель предлагает подработку студентам вечером от 4 до 6 часов. Организация научит вас всему, что нужно знать и предоставит питание и форму.

Зарплата: от 20 000 до 30 000 рублей в месяц на руки.

Менеджер по продажам

В центр правовой защиты требуется специалист по продажам без опыта работы. Зарплата зависит от количества проданных договоров, работодатель обещает достойную зарплату. Из требований: четкая дикция, уверенная речь, коммуникабельность и желание зарабатывать.

Зарплата: от 50 000 рублей в месяц.

Менеджер по ведению социальных сетей

Требуется SMM-специалист с опытом работы от одного до трех лет.

Обязанности:

Разработка стратегии по продвижению компании в соцсетях: привлечение подписчиков, увеличение аудитории; повышение узнаваемости и лояльности к бренду; анализ аудитории и мониторинг конкурентов.

Развитие профиля в соцсетях Instagram, ВКонтакте, ; коммуникации с подписчиками.

Составление и реализация контент-плана для соцсетей. Поиск и тестирование новых инструментов для развития сообществ.

Генерация контента: написание постов и их оформление

Мониторинг эффективности продвижения страниц, анализ результатов

Организация и проведение конкурсов, опросов, акций в группах;

Постоянный мониторинг, отзывов, комментариев, обратная связь;

Анализ SMM-активности конкурентов;

Зарплата: по результатам собеседования.

Оператор call-центра

Работодатель заявляет, что это работа для общительных людей, которые хотят стать ближе к современным технологиям и узнать больше про интернет и цифровое телевидение. Работать можно в любое время суток, даже из дома.

Требования:

Умение устанавливать контакт с незнакомыми людьми;

Ориентация на результат

Стрессоустойчивость;

Ответственное отношение к работе;

Готовность к обучению.

Работник должен обзванивать клиентов по готовой базе и предлагать им новые продукты компании.

Зарплата: от 15 000 рублей до вычета налогов.

Менеджер по туризму

Требуется уверенный пользователь ПК. Опыт работы не требуется, однако приветствуется, если работник много путешествовал.

Компания предоставляет:

Доступ к личному кабинету в системе Workle и корпоративное онлайн-обучение;

Технологичные модули поиска и бронирования туристических услуг;

Большой выбор уже подключенных туроператоров и лидеров отрасли;

Никакого ожидания: приступайте к работе сразу после регистрации в системе.

Работник должен консультировать людей по вопросам организации отдыха: подборка и бронирование туров, организация экскурсий и прочего.

Зарплата: от 30 000 рублей до вычета налогов.

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