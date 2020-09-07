Пиццамейкер и преподаватель английского: топ 5 вакансий для сыктывкарских студентов

Пиццамейкер и преподаватель английского: топ 5 вакансий для сыктывкарских студентов07 сентября 2020
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Работать можно будет вечером
Как известно, очень тяжело прожить только на университетскую стипендию. Портал PG11.ru собрал 5 актуальных вакакнсий для студентов.
Пиццамейкер/кассир-менеджер
В известный ресторан общественного питания требуется пиццамейкер и кассир-менеджер без опыта работы. Работадатель предлагает подработку студентам вечером от 4 до 6 часов. Организация научит вас всему, что нужно знать и предоставит питание и форму.
Зарплата: от 20 000 до 30 000 рублей в месяц на руки.
Менеджер по продажам
В центр правовой защиты требуется специалист по продажам без опыта работы. Зарплата зависит от количества проданных договоров, работодатель обещает достойную зарплату. Из требований: четкая дикция, уверенная речь, коммуникабельность и желание зарабатывать.
Зарплата: от 50 000 рублей в месяц.
Менеджер по ведению социальных сетей
Требуется SMM-специалист с опытом работы от одного до трех лет.
Обязанности:
- Разработка стратегии по продвижению компании в соцсетях: привлечение подписчиков, увеличение аудитории; повышение узнаваемости и лояльности к бренду; анализ аудитории и мониторинг конкурентов.
- Развитие профиля в соцсетях Instagram, ВКонтакте, ; коммуникации с подписчиками.
- Составление и реализация контент-плана для соцсетей. Поиск и тестирование новых инструментов для развития сообществ.
- Генерация контента: написание постов и их оформление
- Мониторинг эффективности продвижения страниц, анализ результатов
- Организация и проведение конкурсов, опросов, акций в группах;
- Постоянный мониторинг, отзывов, комментариев, обратная связь;
- Анализ SMM-активности конкурентов;
Зарплата: по результатам собеседования.
Оператор call-центра
Работодатель заявляет, что это работа для общительных людей, которые хотят стать ближе к современным технологиям и узнать больше про интернет и цифровое телевидение. Работать можно в любое время суток, даже из дома.
Требования:
- Умение устанавливать контакт с незнакомыми людьми;
- Ориентация на результат
- Стрессоустойчивость;
- Ответственное отношение к работе;
- Готовность к обучению.
Работник должен обзванивать клиентов по готовой базе и предлагать им новые продукты компании.
Зарплата: от 15 000 рублей до вычета налогов.
Менеджер по туризму
Требуется уверенный пользователь ПК. Опыт работы не требуется, однако приветствуется, если работник много путешествовал.
Компания предоставляет:
- Доступ к личному кабинету в системе Workle и корпоративное онлайн-обучение;
- Технологичные модули поиска и бронирования туристических услуг;
- Большой выбор уже подключенных туроператоров и лидеров отрасли;
- Никакого ожидания: приступайте к работе сразу после регистрации в системе.
Работник должен консультировать людей по вопросам организации отдыха: подборка и бронирование туров, организация экскурсий и прочего.
Зарплата: от 30 000 рублей до вычета налогов.
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07 сентября 2020, 15:00
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