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Пиццамейкер и преподаватель английского: топ 5 вакансий для сыктывкарских студентов

Пиццамейкер и преподаватель английского: топ 5 вакансий для сыктывкарских студентов

07 сентября 2020 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Работать можно будет вечером

Как известно, очень тяжело прожить только на университетскую стипендию. Портал PG11.ru собрал 5 актуальных вакакнсий для студентов.

Пиццамейкер/кассир-менеджер

В известный ресторан общественного питания требуется пиццамейкер и кассир-менеджер без опыта работы. Работадатель предлагает подработку студентам вечером от 4 до 6 часов. Организация научит вас всему, что нужно знать и предоставит питание и форму. 

Зарплата: от 20 000 до 30 000 рублей в месяц на руки.

Менеджер по продажам

В центр правовой защиты требуется специалист по продажам без опыта работы. Зарплата зависит от количества проданных договоров, работодатель обещает достойную зарплату. Из требований: четкая дикция, уверенная речь, коммуникабельность и желание зарабатывать.

Зарплата: от 50 000 рублей в месяц.

Менеджер по ведению социальных сетей

Требуется SMM-специалист с опытом работы от одного до трех лет. 

Обязанности:

  • Разработка стратегии по продвижению компании в соцсетях: привлечение подписчиков, увеличение аудитории; повышение узнаваемости и лояльности к бренду; анализ аудитории и мониторинг конкурентов.
  • Развитие профиля в соцсетях Instagram, ВКонтакте, ; коммуникации с подписчиками.
  • Составление и реализация контент-плана для соцсетей. Поиск и тестирование новых инструментов для развития сообществ.
  • Генерация контента: написание постов и их оформление
  • Мониторинг эффективности продвижения страниц, анализ результатов
  • Организация и проведение конкурсов, опросов, акций в группах;
  • Постоянный мониторинг, отзывов, комментариев, обратная связь;
  • Анализ SMM-активности конкурентов;

Зарплата: по результатам собеседования.

Оператор call-центра

Работодатель заявляет, что это работа для общительных людей, которые хотят стать ближе к современным технологиям и узнать больше про интернет и цифровое телевидение. Работать можно в любое время суток, даже из дома.

Требования:

  • Умение устанавливать контакт с незнакомыми людьми;
  • Ориентация на результат
  • Стрессоустойчивость;
  • Ответственное отношение к работе;
  • Готовность к обучению.

Работник должен обзванивать клиентов по готовой базе и предлагать им новые продукты компании. 

Зарплата: от 15 000 рублей до вычета налогов.

Менеджер по туризму

Требуется уверенный пользователь ПК. Опыт работы не требуется, однако приветствуется, если работник много путешествовал. 

Компания предоставляет:

  • Доступ к личному кабинету в системе Workle и корпоративное онлайн-обучение;
  • Технологичные модули поиска и бронирования туристических услуг;
  • Большой выбор уже подключенных туроператоров и лидеров отрасли;
  • Никакого ожидания: приступайте к работе сразу после регистрации в системе.

Работник должен консультировать людей по вопросам организации отдыха: подборка и бронирование туров, организация экскурсий и прочего.

Зарплата: от 30 000 рублей до вычета налогов.

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