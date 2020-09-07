Назван лучший природный детокс

О целебных свойствах плодов, которые поспевают в средней полосе России в начале осени, рассказал в интервью радио Sputnik врач-гомеопат, фитотерапевт, кандидат биологических наук Михаил Лущик.

С наступлением осени организму требуется все больше витаминов. В этом смысле очень полезны плоды поспевающей сейчас рябины, рассказал врач-гомеопат, фитотерапевт, кандидат биологических наук Михаил Лущик.

- Рябина содержит достаточное количество витаминов группы B и витамина С, работает как общеоздоравливающая ягода. Витамины из ягод медленно выводятся из организма и успевают включиться в метаболизм. К тому же красный пигмент ягоды положительно влияет на организм, – уточнил Михаил Лущик.

Рябина – прекрасное средство от отечности, добавил фитотерапевт.

- В ягодах много калия, который обладает мочегонным эффектом, то есть сбрасывает отеки. Поэтому и красноплодная, и черноплодная рябина полезны тем, кто страдает отеками, например, во время беременности, – отметил Михаил Лущик.

Также, по его словам, ягоды рябины ‒ хороший детокс-продукт.

- Антиоксиданты, калий активируют кишечник, поэтому он быстрее выбрасывает токсины из организма, освобождает их, – пояснил Михаил Лущик.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»