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Пластик или дерево: какие окна выбрать сыктывкарцам, чтобы не пустить деньги на ветер

Пластик или дерево: какие окна выбрать сыктывкарцам, чтобы не пустить деньги на ветер

07 сентября 2020 Возрастное ограничение: 12+
Фото СК «Пилон»
Редакция провела подробный обзор по основным характеристикам

Партнерский материал. О том, какие окна выбрать для своего дома или квартиры, мы задумываемся обычно после покупки нового жилища или перед капитальным ремонтом старого. Пластиковые или деревянные? Какие прослужат дольше, а какие лучше защитят от городского шума и сохранят тепло? Какой цвет рам сейчас в моде и как выбрать окна, которые станут настоящим украшением интерьера? 

Мы провели подробный обзор по следующим показателям: теплопроводность, шумоизоляция, безопасность, срок службы и надежность, эстетичность. А также выяснили, какие модные тенденции сейчас популярны среди сыктывкарцев при выборе окон.
 

В чем различие в устройстве пластиковых и деревянных окон? 

Основное различие заключается в рамах. У пластиковых окон они  изготавливаются из синтетического полимера – поливинилхлорида (ПВХ). Заготовками для них служат разрезанные на части ПВХ-профили, которые спаивают между собой с образованием каркаса. Внутри ПВХ-профиль поделен перегородками на несколько (от 3 до 8) камер – независимых друг от друга полых секций. Чем больше камер, тем выше шумо- и теплоизоляция окна. 

Но это пластиковые окна, к которым все давно привыкли. А что из себя представляют деревянные? Разумеется, речь пойдет не о «столярке», широко распространенной в советское время, а о качественных евроизделиях. Внешне современные деревянные окна выглядят почти так же, как пластиковые. И по своей долговечности, шумо- и теплоизоляции им не уступают. 

В производстве деревянных оконных рам применяется не цельное дерево, а клееный брус. Для чего такие сложности? Возможно, некоторые из вас сталкивались с ситуацией, когда в летний период оконные створки плохо закрываются, а зимой, наоборот, между ними зияют щели. Использование технологии клееного бруса позволяет избавиться от проблемы сжимания/расширения материала в результате колебания температуры. 

Заготовки для рам в обязательном порядке пропитывают специальными составами, которые защищают дерево от грибка, гниения, насекомых, негативного воздействия влаги и солнечных лучей, после чего грунтуют и покрывают лаком. 

  • Экологичность 

ПВХ считается не самым экологичным материалом, поскольку имеет химический состав. При горении и сильном нагреве (например, прямыми солнечными лучами) он может выделять вредные для здоровья вещества. Деревянные окна в этом плане их превосходят. Это действительно экологичный и безопасный продукт, который подходит даже для аллергиков и семей с детьми. 

  • Тепло- и звукоизоляция 

За пропускание звука и холода отвечает преимущественно стеклопакет: чем в нем больше камер (воздушных прослоек), тем тише и теплее будет в доме. Однако в этом материале мы ответим на вопрос: у каких окон они обладают более высокими тепло- и звукоизоляционными характеристиками? 

У любого материала существует коэффициент теплопроводности. Чем он меньше, тем лучше сохраняется тепло. Для ПВХ это значение равно 0,2 Вт/М*К, для древесины – в среднем 0,14 Вт/М*К. А это на 30% ниже. Даже при таком сравнении видно, что пластиковые стеклопакеты холоднее по сравнению с деревянными. 

  • Срок службы и надежность 

Долговечность зависит от соблюдения всех технологических норм при изготовлении, от качества сырья, от правильной установки и ухода. 

Пластиковые окна в среднем могут прослужить от 20 до 50 лет в зависимости от качества материала и надежности фурнитуры. 

Долговечность древесины же по сравнению с ПВХ впечатляет. Даже недорогие деревянные окна прослужат не менее 50 лет, а дуб, который сохраняет свойства в эксплуатации – до 90 лет.

  • Эстетичность 

Эстетика важна не меньше, чем функциональность. Окна должны быть красивыми, хорошо вписываться в интерьер помещения и не диссонировать с видом фасада здания. 
Из ПВХ можно изготовить окна любой формы. Но есть ограничения в размерах: сложно изготовить слишком маленькие и слишком большие створки. Поражают многообразием и доступные цветовые решения: они могут быть окрашены в любой цвет, а также ламинированы под любую текстуру, в том числе под любую породу дерева. 

Но все же искусственность материала будет видна невооруженным глазом, что не всегда добавляет окнам красоты. Если у вас деревянный дом, то пластиковые окна, даже ламинированные, будут смотреться инородно.

Деревянные окна лишены этого недостатка. Дерево – материал живой, именно поэтому с эстетической точки зрения таким окнам равных нет. Они идеально подходят для загородных коттеджей, удачно вписываются в архитектуру старых городских построек, прекрасно дополняют интерьер современных квартир.


Модный тренд на экологичность 

Мода на природные материалы стремительно охватывает весь мир. Деревянные окна снова на пике популярности. И это вполне объяснимо: согласитесь, приятно жить в красивом и безопасном доме.

Деревянные евроокна по вашему желанию можно окрасить в любой цвет.
Самые популярные оттенки среди горожан сегодня - белоснежный и светлый дуб.

Деревянные окна отлично вписываются в интерьер и могут стать украшением всего помещения. Благодаря своей фактуре и цвету, рамы из дерева придают шарм и элитность даже самому обычному помещению. Это идеальный материал, который гармонирует практически со всеми материалами, особенно с деревянными изделиями. Для того, чтобы добавить изысканности следует сделать нужное обрамление и оформить их должным образом. Для этого используются шторы и другое оконное обрамление.

Многих в деревянных окнах останавливает цена: считают, что она беспричинно завышена. Мы спросили специалиста по установке окон компании «Пилон» в Сыктывкаре, чем она обусловлена. 

- Стоимость деревянного окна обуславливается не только дорогими материалами (дерево, специальные составы для обработки, инструменты), но и сложностью изготовления. А это, в свою очередь, увеличивает и сроки изготовления. Вопрос ценообразования в компаниях, которые действительно все делают честно и качественно, полностью прозрачен. Заказчики прекрасно понимают, за что именно они платят деньги. И недоразумений поэтому обычно не возникает, - рассказывает Александр. 


 

В Сыктывкаре такой компанией является «Пилон». Она занимается производством, продажей и монтажом деревянных окон на территории Республики Коми уже на протяжении 18 лет. Позвоните и запишитесь на бесплатный замер по телефону 8 (912) 143-98-99. С примерами работ ознакомьтесь на сайтах: www.pilonwood.rupilon.kmarket11.ru.

 

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Телефон:  8 (912) 143-98-99
Сайт: www.pilonwood.rupilon.kmarket11.ru.

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