Названы десять продуктов для здоровой работы сердца

Он отметил, что напряженный ритм жизни и нездоровое питание негативно сказываются на здоровье сердца. Поэтому его состояние, прежде всего, зависит от правильного рациона, пишет РИА Новости.

Первый питательным продуктом диетолог назвал чеснок. Содержащиеся в нем питательные вещества предотвращают внутрисосудистое свертывание крови и снижают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Ежедневно стоит употреблять по одному зубчику чеснока, предварительно раздавив его.

В йогурт или суп можно добавить одну столовую ложку семян льна. Они содержат ненасыщенные жирные кислоты, калий, клетчатку, витамин Е и омега-3. Рыба и рыбий жир способствуют разжижению крови и препятствуют образованию тромбов, а овсяная, ржаная и цельнозерновая мука препятствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний благодаря содержанию витаминов В и Е.Юсуф рекомендовал употреблять 6-7 ядер фундука и 2-3 грецких ореха 2-3 раза в неделю, а также пить зеленый чай, так как содержащиеся в нем полифенолы предотвращают развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Напоследок он предложил включить в рацион красный виноград, а также томаты и арбуз. Первый наполнен антиоксидантами, которые положительно влияют на работу сердца, а последние содержат много ликопина, который снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.