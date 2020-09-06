Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Полезный справочник Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Готовимся к школе Республика красивых людей Рейтинг фитнес-клубов Рейтинг автосервисов
Главная
Новости
Стали известны породы собак, которые идеально подходят для города

Стали известны породы собак, которые идеально подходят для города

06 сентября 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива PG11.ru
Главное, чтобы питомец не страдал от отсутствия длительных прогулок

Президент Российской кинологической ассоциации Владимир Голубев назвал десять пород собак, идеально подходящих жителям городов. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на РИАМО.

Голубев объяснил, что потребности небольших собак сильно отличаются от потребностей таких, как хаски или алабаи.

Поэтому подбирайте себе соответствующую породу, которая комфортно чувствует себя в квартире и не будет страдать из-за отсутствия длительных прогулок и активных занятий на свежем воздухе, — призвал Голубев.

В числе самых подходящих для городской жизни пород эксперты РКФ назвали вельш-корги пемброк, пуделей, такс, вест-хайленд-уайт-терьеров, французских бульдогов, цвергшнауцеров, английских кокер-спаниелей, йоркширских терьеров, чихуа-хуа и немецких шпицев.

Среди преимуществ этих пород кинологи выделили энергичность, преданность, небольшие размеры. Многие из них легко поддаются дрессировке, а некоторые даже могут обойтись без ежедневного выгула.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

КОММЕНТИРОВАТЬ

Читайте также: Разбор: безопасно ли детям ходить в школы Сыктывкара

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

Сыктывкарец, который за сутки спас четырех человек, получил 100 тысяч рублей Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
Как заставить управляющую компанию отремонтировать подъезд: советы сыктывкарского юриста Читать
вчера
День благотворительности: какие организации в Сыктывкаре безвозмездно помогают животным и людям Читать
вчера
Пять самых актуальных вакансий недели в Сыктывкаре Читать
Посмотреть все
31 августа В клинике Кировского медуниверситета открыли новую реанимацию
28 августа Выгодные условия на покупку автомобилей ŠKODA в августе
28 августа Сломались петли на шкафах?
31 августа Сыктывкарские выпускники рассказали, как сдали ЕГЭ на высокие баллы
31 августа Сыктывкарцам рассказали, как утеплить балкон за два дня
28 августа Арбузы vs Дыни: СберМаркет проанализировал покупки сыктывкарцев
08 июля Как создать онлайн-магазин за три дня?
Загрузка...

Новости России и мира

26 августа
В России нашли невероятно щекастого кота (фото)
28 июля
Еще одну выплату в 10 тысяч рублей семьям с детьми оценили в Госдуме
24 июля
В России с 1 августа возобновится международное авиасообщение
24 июля
Выборы в сентябре продлятся три дня
24 июля
Врачи назвали самые первые признаки рака желудка
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru