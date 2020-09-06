Стали известны породы собак, которые идеально подходят для города

Президент Российской кинологической ассоциации Владимир Голубев назвал десять пород собак, идеально подходящих жителям городов. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на РИАМО.

Голубев объяснил, что потребности небольших собак сильно отличаются от потребностей таких, как хаски или алабаи.

Поэтому подбирайте себе соответствующую породу, которая комфортно чувствует себя в квартире и не будет страдать из-за отсутствия длительных прогулок и активных занятий на свежем воздухе, — призвал Голубев.

В числе самых подходящих для городской жизни пород эксперты РКФ назвали вельш-корги пемброк, пуделей, такс, вест-хайленд-уайт-терьеров, французских бульдогов, цвергшнауцеров, английских кокер-спаниелей, йоркширских терьеров, чихуа-хуа и немецких шпицев.

Среди преимуществ этих пород кинологи выделили энергичность, преданность, небольшие размеры. Многие из них легко поддаются дрессировке, а некоторые даже могут обойтись без ежедневного выгула.

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